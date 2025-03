Guns N’ Roses ha anunciado oficialmente a su nuevo baterista, un día después de la salida de Frank Ferrer, quien estuvo al frente de la batería del icónico grupo durante 19 años.

El reemplazo será Isaac Carpenter, un músico con un extenso historial que lo convierte en la elección ideal para acompañar a Axl Rose, Slash y Duff McKagan en su próxima gira mundial, Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things, que arranca el 1º de mayo en Corea del Sur.

Un baterista con experiencia y un currículum impresionante

Aunque no es un nombre ampliamente reconocido en el ámbito global, Isaac Carpenter tiene una carrera sólida que le permite afrontar este nuevo desafío con garantías.

Originario de Washington y con 45 años, Carpenter comenzó su trayectoria musical en su juventud, formando parte de una banda de covers de Guns N’ Roses llamada 22s and Tulips durante su época en la escuela secundaria.

Posteriormente, fue miembro de Loudermilk, una banda que fichó con la discográfica de Rick Rubin mientras aún eran adolescentes.

Tras la disolución de Loudermilk, Carpenter continuó su carrera como baterista en AWOLNATION durante una década, además de haber trabajado con varios proyectos y artistas destacados, entre ellos Loaded, la banda paralela de Duff McKagan, así como con Adam Lambert, A Perfect Circle, Barbarians of California, The Exies, Ours y Black Lab, entre otros.

Esta vasta experiencia lo posiciona como una excelente incorporación al equipo de Guns N’ Roses, especialmente de cara a la gira de 2025, que llevará a la banda a estadios y festivales en Europa, Asia y Oriente Medio.

La despedida de Frank Ferrer



El anuncio de la salida de Frank Ferrer fue realizado por la banda el 19 de marzo, y aunque su partida fue calificada como “amistosa”, no dejó de ser un cambio significativo para los fans.

En su mensaje, Guns N’ Roses agradeció a Ferrer por su “amistad, creatividad y robusta presencia durante los últimos 19 años”, deseándole éxito en sus futuros proyectos musicales.

Ferrer, quien se unió a la banda en 2006, reemplazó a Bryan “Brain” Mantia, quien había sido baterista de la banda desde el año 2000.

La última actuación de Ferrer con Guns N’ Roses fue en noviembre de 2023, durante el Hell & Heaven Metal Fest en México.