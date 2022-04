En algún momento de la historia, el afamado videojuego, ‘Guitar Hero‘, llegó a registrar un total de $25 billones de dólares de ganancia por su venta total de videojuegos, unidades y ediciones especiales en su historia. Sin embargo, eso no significa que cuando Activision comenzó a contactar a bandas para formar parte del videojuego, el pago fuera igual de billlonario.

Recientemente a través de MS, nos hemos enterado que la banda británica, DragonForce, a quien muchísima gente eventualmente conoció gracias a su éxito “Through the Fire and the Flames”, recibió un pago tan minúsculo que sinceramente, Herman Li no recuerda ni siquiera haber podido usar el dinero para comprar algo de la tienda:

“Nos pagaron $3,000.00 dólares por la canción; no libras, dólares. Eso divídelo entre la cantidad de integrantes, ¿ya? Ahora agreguen el fee del manager y el de la disquera.



Honestamente no recuerdo si tan siquiera pude comprar algo con ese dinero”.

Pero ojo, no todo son quejas. Herman Li compartió a través de un TikTok que la realidad es que la banda jamás se sintió estafada ya que en el momento, eran conscientes de la verdadera exposición que un videojuego como este podría brindarles en una época de reggaeton y música electrónica:

“La realidad es que somos una banda de guitarras y nadie en la radio iba a sonar un track con 7 minutos de solos de guitarra. Así que lo que hizo Guitar Hero por nosotros fue básicamente colocarnos en el mapa de una audiencia joven que de otra forma no hubiera conectado con nosotros. Así que gracia, Guitar Hero, por recordarle al mundo que existen las bandas con guitarras”.

Y ustedes, ¿qué banda conocieron a través de Guitar Hero?

En otras noticias, si extrañas jugar Guitar Hero, es posible que el título se sume a la lista de juegos que Netflix podría subir a su plataforma en un futuro.