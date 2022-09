El día de ayer (25 de septiembre) finalmente se llevó a cabo el esperadísimo concierto gratuito de Grupo Firme en el Zócalo capitalino y, según el presidente Andres Manuel López Obrador, el próximo que podría engalanar los masivos gubernamentales sería Christian Nodal.

Después de presentarse con gran éxito en los Estados Unidos y de incluso haber develado una estrella en su honor en el Paseo de la Fama de la fama de Las Vegas; Grupo Firme actuó ante un Zócalo atiborrado que, según cifras oficiales, contuvo a 280 mil fanáticos quienes disfrutaron de éxitos como “Ya supérame” o “El Tóxico”.

En conferencia de prensa (vía El Universal), López Obrador calificó como una “buena iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum”, el haber traído a Grupo Firme el Zócalo ya que “no sólo de pan vive el hombre”.

“Vi el concierto, me asomé por la ventana; cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso, mucho gusto”.

Vía El Universal