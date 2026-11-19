Dave Grohl homenajeó a Ian Beveridge, ingeniero de sonido que trabajó con él desde Nirvana, durante un concierto de Foo Fighters en Australia. Así fue su despedida.

Lo que debes saber

Ian Beveridge trabajó con Dave Grohl durante 36 años: primero en Nirvana y después con Foo Fighters.

La despedida ocurrió el 17 de noviembre de 2026 en Coopers Stadium, Adelaide, durante el último concierto de la etapa australiana de la gira Take Cover.

La despedida incluyó un brindis, gaitas escocesas y fotografías del ingeniero en las pantallas del estadio.

Dave Grohl convirtió el último concierto de Foo Fighters en Adelaide, Australia, en una despedida que terminó con Grohl llorando frente al público. El músico invitó al escenario a Ian Beveridge, ingeniero de monitores que trabajó con él durante 36 años, desde la época de Nirvana. Hubo un abrazo, lágrimas y gaitas escocesas para despedir a un colaborador que llevaba décadas con la banda. La noticia llega poco después de que Grohl también hablara de otra experiencia que lo conmovió: cuando tocó “Highway to Hell” con AC/DC.

El homenaje ocurrió el martes 17 de noviembre de 2026 en el Coopers Stadium, durante la última fecha australiana de la gira Take Cover. La despedida fue registrada por medios locales y retomada por Consequence, que publicó imágenes del momento.

Dave Grohl recordó 36 años de trabajo junto a Ian Beveridge

Antes de llamar a Beveridge al escenario, Grohl pidió detener el concierto para reconocer su trayectoria. Explicó que lo conoció en 1990, cuando se incorporó a Nirvana, y que desde entonces habían compartido prácticamente toda su vida profesional. Según relató frente al público, en esos 36 años solo había ofrecido un puñado de conciertos sin el ingeniero a su lado.

Cuando Beveridge apareció, ambos se abrazaron mientras Grohl no pudo contener las lágrimas. El cantante explicó que aquella era la última presentación que harían juntos y que Foo Fighters quería agradecerle públicamente todo ese tiempo. El medio australiano InDaily reportó que más de 20 mil personas asistieron al concierto y presenciaron el homenaje.

La banda preparó una despedida con gaitas y un brindis

El reconocimiento no se quedó en el discurso. Foo Fighters compartió unos tragos con Beveridge y después recibió en el escenario a una banda de gaitas de Adelaide, que interpretó “Scotland the Brave”. Grohl explicó que su compañero es escocés, por lo que la pieza fue elegida como parte de la sorpresa.

Mientras sonaba la música, en las pantallas se proyectaron fotografías de Beveridge a lo largo de los años. El ingeniero compartió el momento con Grohl y los integrantes de la banda, antes de recibir una ovación del público. De acuerdo con la crónica de The Note, el concierto terminó con una interpretación extendida de “Everlong”, que cerró la noche después del homenaje.

¿Quién es Ian Beveridge?

Beveridge comenzó a trabajar con Nirvana incluso antes de que Dave Grohl se incorporara al grupo. En una entrevista publicada por Mixonline, recordó que un agente le envió el álbum Bleach y le propuso encargarse del sonido de monitores durante una gira europea. Viajó a Londres para conocer a la banda y, poco después, salió de gira con ellos.

Cuando Nirvana terminó, Grohl lo contactó para sumarse a su nuevo proyecto. Beveridge tenía 26 años cuando comenzó a trabajar con el músico y cumplió 63 en 2026. Su labor consistía en realizar las mezclas de monitores que permiten a los artistas escuchar sus voces e instrumentos con claridad durante los conciertos, para que cada músico escuche lo que necesita sobre el escenario.

Una trayectoria que también incluyó a Green Day y Weezer

Aunque su relación más larga fue con Grohl, Beveridge también trabajó con otros nombres importantes del rock, entre ellos Green Day, Weezer, Hole y The Lemonheads. Mixonline destacó que su carrera lo llevó a encargarse del sonido en escenarios de distintos tamaños y para artistas con necesidades muy diferentes.

Britannia Row Productions, compañía que ha proporcionado servicios de audio a Foo Fighters durante casi tres décadas, también publicó un mensaje para agradecerle su trabajo y desearle una buena jubilación.

La despedida en Adelaide puso fin a una colaboración que comenzó antes de que Foo Fighters existiera y acompañó durante décadas a Grohl. La relación del cantante con sus compañeros ha sido parte importante de esa trayectoria; en otra ocasión, recordó el vínculo que construyó con Taylor Hawkins, baterista de la banda durante cerca de 25 años.