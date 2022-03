Hipster Runoff, un exitoso y reconocido blog por allá del 2012, enfrentó un fuerte hackeó que tumbó al sitio durante un largo periodo de tiempo, afectando a sus servidores, hard drives y backups que sostenían a toda la estructura del mismo.

Hoy, 10 años después, es Grimes quien revela que ella estuvo detrás del famoso hackeó del que músicos independientes, fanáticos de la música alternativa y, en ese entonces, bloggeros, hablaron como uno de los eventos más importantes de su época.

“Todos mis servidores se cayeron; técnicos me indicaron que, en efecto, no se trataba de un simple error; alguien entró y apropósito eliminó muchos elementos importantes no sólo para levantar al sitio, sino para seguir con él”.

Carles, fundador del blog.