Gorillaz confirmó el lanzamiento de su noveno disco de estudio, titulado The Mountain, el próximo 20 de marzo de 2026, acompañado de una gira europea que iniciará un día después.

El proyecto marca un hito en la trayectoria del grupo, ya que será el primero publicado bajo su propio sello discográfico, KONG.

Un disco lleno de colaboraciones y diversidad cultural

El primer adelanto del álbum, “The Happy Dictator”, cuenta con la participación de Sparks y abre paso a una lista de colaboraciones que incluye a Black Thought, Yasiin Bey, Johnny Marr, Anoushka Shankar, Dennis Hopper y Bizarrap, entre otros.

Grabado en Studio 13 de Londres y Devon, además de locaciones en India, Estados Unidos y Medio Oriente, el material refleja una amplia exploración cultural y sonora.

El álbum fue producido por el propio grupo junto a James Ford, Samuel Egglenton, Remi Kabaka Jr. y Bizarrap.

Destaca también la diversidad lingüística: el disco contará con interpretaciones en cinco idiomas —árabe, inglés, hindi, español y yoruba—, lo que refuerza la naturaleza global y experimental de Gorillaz.

Como parte de la experiencia, The Mountain se lanzará en formato libro y en una colección de láminas de 30×30 cm para coleccionistas.

Una historia detrás del álbum

En un comunicado oficial (vía Variety), la banda explicó que:

“Las circunstancias han encontrado a Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D y Noodle en India, tras haber llegado a Bombay con la ayuda de cuatro pasaportes falsos, cortesía de un conocido neoyorquino de Murdoc.

La banda ha renunciado al estrellato pop internacional, y nuestros héroes se sumergen ahora en los ritmos de la mística creación musical, mientras navegan por el intrincado terreno de esta vida”.

Con The Mountain, Gorillaz no solo expande sus horizontes creativos, sino que también reafirma su estilo narrativo único, combinando música, arte visual y ficción en un mismo universo.