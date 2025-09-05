Gorillaz celebró su legado musical de una manera especial al publicar en línea el registro íntegro de la primera de sus cuatro noches en el Copper Box Arena de Londres, realizada el pasado 29 de agosto.

En esa ocasión, la banda liderada por Damon Albarn interpretó de principio a fin su histórico álbum debut de 2001, transportando a los asistentes a los inicios de un proyecto que redefinió los límites entre el rock, el hip hop y la cultura visual.

Un viaje sonoro y visual con Gorillaz

El show comenzó con un gran televisor en el centro del escenario, que proyectaba un montaje cargado de referencias culturales de los años noventa y principios de los dos mil.

Desde guiños a MTV hasta fragmentos de acontecimientos políticos y mediáticos de aquella época, la introducción preparó el ambiente nostálgico antes de que el aparato se elevara y los músicos aparecieran acompañados por un cuarteto de coristas.

La velada arrancó con la energética “M1-A1”, y a partir de ahí sonaron todas las piezas del disco debut en el mismo orden original.

Temas icónicos como “Clint Eastwood”, “19-2000”, “Starshine” y “Tomorrow Comes Today” hicieron vibrar a los asistentes, quienes pudieron revivir el espíritu del álbum que dio inicio al universo animado de Gorillaz.

El espectáculo incluyó la participación de Miho Hatori, quien aportó su voz a varias canciones, y un cierre especial con Sweetie Irie, invitado para una nueva versión de “Clint Eastwood”.

El concierto fue transmitido a través de YouTube Music Nights, lo que permitió que seguidores de todo el mundo pudieran acceder a esta experiencia única.

Una residencia especial por el 25 aniversario

La residencia en el Copper Box Arena formó parte de las celebraciones por el 25 aniversario de Gorillaz.

Cada noche estuvo dedicada a un álbum clave: tras el debut del 29 de agosto, la banda interpretó ‘Demon Days’ (30 de agosto), ‘Plastic Beach‘ (2 de septiembre) y cerró el 3 de septiembre con su noveno álbum de estudio, aún inédito, acompañado de invitados de la talla de Johnny Marr, Joe Talbot y Sparks.

Además de los conciertos, el festejo incluyó la exposición “House of Kong”, que ofreció una mirada a la historia visual y conceptual de la banda animada más influyente de las últimas décadas.

En entrevistas recientes (vía CoS), Albarn confesó que volver a cantar estos temas lo ha hecho reflexionar sobre la creación de Gorillaz, y destacó cómo su decisión de dejar de fumar hace más de un año le ha permitido recuperar la capacidad para interpretar los falsetes originales con sorprendente fidelidad.