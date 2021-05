Durante las últimas dos décadas, la única constante en el universo musical de Gorillaz ha sido Damon Albarn, quien creó el proyecto junto con el artista visual Jamie Hewlett en 1998. El músico británico es el maestro de ceremonias de los discos y las giras de Gorillaz, y utiliza el proyecto como campo de juego para colaborar con sus amigos e ídolos musicales.

Con Gorillaz, Albarn se apartó del distintivo britpop de su primera banda, Blur; a través del hip hop, la electrónica y la música del mundo mediante un enfoque “excéntricamente posmoderno”. Naturalmente, este enfoque distintivo ha ido cambiando a lo largo de los años en función del apetito creativo de Damon.

Dan the Automator, Del the Funk Homosapien y Kid Koala aportaron el entusiasmo del alt-rap a su debut. Danger Mouse, Simon Tong y los invitados De La Soul, Ike Turner y Shaun Ryder ampliaron el sonido del proyecto hacia el multipremiado y versátil ‘Demon Days’. El universo de Gorillaz se expandió aún más con el rico y texturizado ‘Plastic Beach’, en el que Albarn lideró a un salvaje grupo de talentos: miembros sobrevivientes de The Clash, Snoop Dogg, Bobby Womack, Lou Reed y Mos Def.

El álbum debut homónimo de la banda del 2001 fue triple platino en el Reino Unido y doble platino en Europa, y le valió al grupo una entrada en el Libro de los Récords Guinness como el conjunto virtual de mayor éxito. Fue nominado al Mercury Prize, pero la mención se retiró a petición del grupo. Su segundo álbum de estudio, ‘Demon Days’ (2005), fue 6 veces platino en el Reino Unido y doble platino en los Estados Unidos.

Desde su debut homónimo del 2001 hasta ‘Song Machine’ del 2020; clasificamos todos los discos de Gorillaz, del peor al mejor.

7. The Fall (2010)

Sin lugar a dudas, la oveja negra del clan. ‘The Fall’ es realmente Damon Albarn jugando con su iPad, mientras se encontraba de gira por Norteamérica promocionando ‘Plastic Beach’. El resultado fueron 15 canciones a menudo desestimadas tanto por la crítica como por los fans.

Gran parte del álbum se siente como un montón de pensamientos a medio formar que van a la deriva sin incidentes. Al respecto, el propio Albarn dijo:

Lo hice literalmente en la carretera. No lo escribí antes, no lo preparé. Lo hice día a día como una especie de diario de mi experiencia en América. Si lo hubiera publicado en año nuevo, los cínicos dirían: ‘Oh, bueno, ha sido manipulado’; pero si lo sacaba ahora sabrían que no he hecho nada porque he estado de gira desde entonces.

6. The Now Now (2018)

Lanzado en 2018, la grabación de ‘The Now Now’ inició durante el tramo norteamericano de la gira Humanz Tour a finales de 2017, con menos colaboradores de lo habitual, debido a las críticas sobre el anterior álbum de la banda, ‘Humanz’ (2017), que tenía demasiados. Según Damon Albarn, ‘The Now Now’ se grabó rápidamente para que la banda tuviera más material para futuros conciertos. Lo ha descrito como “prácticamente solo él cantando” y “en el mundo de 2-D”.



En una entrevista con NME, 2-D declaró que el esfuerzo se llamaba ‘The Now Now’ porque reflejaba que la gente necesita vivir “el ahora” tal y como sucede “ahora” en lugar de pensar en el futuro o el pasado, porque el presente (el ahora) puede convertirse en el pasado (el entonces) en un abrir y cerrar de ojos.

5. Song Machine: Season One (2020)

El aislamiento derivado de pandemia del coronavirus solo logró que la creatividad y ambición de Damon Albarn se propulsaran al máximo, y el resultado fue ‘Song Machine’.

Se trata de una colección de videos musicales y sencillos que fueron lanzados mensualmente por la banda a manera de episodios, con cada uno de ellos incluyendo invitados adicionales. Los capítulos fueron acompañados por interludios titulados “Machine Bitez”, una serie de sketches que consisten en conversaciones cortas y entrevistas con los invitados de Song Machine y los miembros virtuales de Gorillaz.

El proyecto se lanzó oficialmente el 30 de enero de 2020. La primera temporada de Song Machine consta de 9 episodios y se compiló en el disco ‘Song Machine, Season One: Strange Timez’ el 23 de octubre de 2020. Se espera que la segunda temporada comience a producirse en algún momento de 2021.

4. Humanz (2017)

Albarn ha dicho que con ‘Humanz’ se propuso crear algo no abiertamente político, sino “una respuesta emocional a la política”. El tema general del álbum es la secuela emocional de un acontecimiento inesperado que cambia el mundo.

Un esfuerzo de hip hop alternativo que no se parece en nada a los anteriores ofrecimientos de Gorillaz. Tiene tantos invitados que parece más bien una recopilación de varios artistas que un álbum propiamente dicho. Salta mucho de un lugar a otro estilísticamente, incluso dentro de la misma canción. El tracklist es amplio debido a la inclusión de varios interludios. La mayoría de los temas tienen algunos ganchos pop adictivos, y el rap es sólido en su mayor parte.

3. Gorillaz (2001)

Una excelente mezcla de diferentes géneros: pop, rock alternativo, hip-hop, punk, latino, dub, electrónica y acid jazz. Esto es lo que hace que el debut de Gorillaz sea tan especial. Donde la mayoría de las bandas seguían un solo género; Albarn y compañía iniciaron un viaje diverso y colorido.



Es poseedor de sencillos que siguen siendo intocables a pesar del paso del tiempo. El estruendoso trip-hop de “Tomorrow Comes Today”; el bizarro skanking de “19-2000”; e incluso “Rock the House”, que reina como un tema no oficial de Del tha Funkee Homosapien en solitario. Y, sobresaliendo por encima de todos ellos como un monolito, sigue siendo diferente a cualquier otra cosa que irrumpa en las listas de éxitos del pop y capaz de hacer que las multitudes entren en frenesí en el momento en que esas percusiones entran en acción: “Clint Eastwood”.

2. Plastic Beach (2010)

Concebido a partir de un proyecto inconcluso llamado ‘Carousel’, ‘Plastic Beach’ fue publicado el 3 de marzo del 2010 por Parlophone.

Gran parte de la instrumentación tangible fue sustituida por cajas de ritmos, sintetizadores y teclados. Los invitados se involucraron en todos los temas del álbum, excepto 5, y tomaron el control total de esos cortes a partir de 2D. ‘Plastic Beach’ tiene éxitos que vienen de todas partes: “Rinestone Eyes”, “White Flag”, “On Melancholy Hill” y “STYLO”.

El concepto del elepé se basa en hacer la pieza de “plástico” perfecta. Con ello se refiere a que el concepto de este álbum es un abrazo a lo electrónico y un alejamiento del sonido natural de la música.

1. Demon Days (2005)

El favorito de la mayoría de los fanáticos de Gorillaz. Producido por la banda, Danger Mouse, Jason Cox y James Dring; cuenta con contribuciones de De La Soul, Neneh Cherry, Martina Topley-Bird, Roots Manuva, MF Doom, Ike Turner, Bootie Brown de Pharcyde, Shaun Ryder y Dennis Hopper.

La principal fuente de inspiración de ‘Demon Days’ surgió a raíz de un viaje en tren desde Pekín a Mongolia, donde Damon, su pareja y su hija de seis años, pasaron un día viajando por lo que Albarn describió como una “parte extraña, desconocida y olvidada de China”.

Básicamente eran árboles muertos hasta donde alcanzaba la vista. Cuencas de polvo, tierra suelta que se convierte rápidamente en desierto. Hay pequeñas ciudades satélite en medio de estos semi-desiertos que están absolutamente de rodillas. Y esta zona es del tamaño de Europa. Y luego te despiertas por la mañana con esta pesadilla en la cabeza y es el cielo azul y la hermosa arena, que se ve fantástica ahora, pero probablemente era otra cosa hace millones de años. Y eso nos ocurrirá a lo largo de nuestra vida.

‘Demon Days’ hace un uso destacado de secciones de cuerda, organizadas bajo la dirección de Isabelle Dunn, quien formó Demon Strings para el álbum y sus posteriores actuaciones en directo. También se incorporan coros, como el San Fernandez Youth Chorus en “Dirty Harry”, y el London Community Gospel Choir en los dos últimos temas del álbum, “Don’t Get Lost in Heaven” y “Demon Days”.

Albarn ha dicho que el álbum pretende ser una representación de un viaje a través de la noche en el que cada tema representa una confrontación con un “demonio” personal.