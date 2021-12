El día de ayer (6 de diciembre) OCESA anunció la vuelta del festival Pulso GNP, la apuesta del titán del entretenimiento -recientemente adquirido por Live Nation– por descentralizar eventos masivos en la CDMX. El evento del 2020, que se vio cancelado por la pandemia del Coronavirus, regresará en 2022 retomando su locación habitual, el Antiguo Aeropuerto de Querétaro; con un line up multifacético que presentará actos de pop, rock, indie y hasta regional mexicano.

Además de The Neighbourhood, Cold War Kids y Hot Chip, la carta extranjera más fuerte de Pulso GNP es la de Gorillaz, que regresará a tres años de su último concierto en México en el Palacio de los Deportes como parte de su entonces The Now Now Tour.

Ahora, el conjunto virtual liderado por Damon Albarn y Jamie Hewlett deleitará al publico queretano en el marco del Song Machine Tour, que de momento ya se ha presentado con mucho éxito en Londres.

Naturalmente, se espera que el próximo concierto de Gorillaz en territorio nacional ofrezca cortes de su más reciente esfuerzo discográfico, ‘Song Machine, Season One: Strange Timez’ (2020), que cuenta con colaboraciones destacadas de Peter Hook, Robert Smith, Earthgang, St. Vincent y Elton John, por mencionar algunos. También se harán presentes los sencillos clásicos de su discografía, que aseguran una jornada inigualable en el Pulso GNP 2022.

Mucho es lo que se espera de la primera parada de Gorillaz en México durante el siguiente año, y en Lifeboxset ya hicimos la lista con las 10 canciones que, sí o sí, el público mexicano quiere escuchar en su concierto.

De ‘Song Machine, Season One: Strange Timez’

Lanzado en 2020 como una apuesta colaborativa y audiovisual, ‘Song Machine’ entregó múltiples sencillos antes de su debut oficial. Y tomando en cuenta que la gira de Gorillaz promociona precisamente este material discográfico, es sensato pensar que el setlist incluirá muchos cortes del mismo.

“Aries ft. Peter Hook y Georgia”; “Momentary Bliss ft. Slowthai y Slaves” y “Désolé ft. Fatoumata Diawara”, son los cortes que posiblemente podrían entrar en la lista.

De ‘Humanz’

‘Humanz’ es uno de los discos menos populares en la discografía de Gorillaz; sin embargo, contiene un par de sencillos destacados que regularmente son incluidos en sus giras inéditas. Tal es el caso de “Andromeda”, un infaltable de los espectáculos en vivo de la banda, y que seguramente escucharemos en Pulso GNP.

De ‘Plastic Beach’

A partir de ‘Plastic Beach’ del 2010 la cosa se pone peligrosamente competitiva, ya que se trata de uno de los tres álbumes más destacados de Gorillaz. De aquí se extraen múltiples clásicos de su catálogo discográfico, pero los que nunca faltan son “Rhinestone Eyes”; “Stylo” y On Melancholy Hill”.

De ‘Demon Days’

Posiblemente el material más alabado de Gorillaz, contiene algunos de los santos griales de su inventario creativo. Y aunque de este material en particular podría hacerse un concierto exclusivo, creemos que “Feel Good Inc.” y “Dirty Harry” lograrán el corte, dejando a su paso otros clásicos como “DARE” o “Kids With Guns”.

De ‘Gorillaz’

No hay mucho que decir sobre el debut discográfico de Gorillaz, que contiene las canciones con las que nos enamoramos de la innovadora propuesta de Albarn a principio de la década del dos mil. “Tomorrow Comes Today” y “Clint Eastwood” se han convertido en una especie de himnos de la agrupación, por lo que con toda seguridad sonarán en tierras queretanas.