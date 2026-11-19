Glastonbury 2027 confirmó a Harry Styles, Billie Eilish, Sam Fender y Cher en su programación. Revisa el cartel, las fechas del festival y la situación de boletos.

Lo que debes saber

Sam Fender, Harry Styles y Billie Eilish encabezarán Glastonbury 2027; Cher tendrá el Sunday Legends Slot.

El festival se realizará del 23 al 27 de junio de 2027 en Worthy Farm, Pilton, Inglaterra.

Los boletos ya están agotados, pero habrá una reventa oficial en la primavera de 2027.

¡Glastonbury 2027 ya tiene sus primeros nombres! Sam Fender, Harry Styles y Billie Eilish encabezarán el festival británico, mientras que Cher ocupará el tradicional espacio de leyendas del domingo. El anuncio marca el regreso del encuentro a Worthy Farm después de su año de descanso en 2026.

Hay una cara conocida entre los headliners. Basta mirar el cartel de Glastonbury 2022, cuando Billie Eilish también fue uno de los actos principales.

Cartel de Glastonbury 2027: ¿qué artistas tocarán?

Además de sus tres actos principales, el primer anuncio incluye nombres como Massive Attack, Sombr, Little Simz, Chase & Status, The xx, Lily Allen, Ezra Collective y Kraftwerk.

La lista también reúne a Chvrches, FKA twigs, Robyn, Kacey Musgraves, Ellie Goulding, Blood Orange, The Avalanches, Basement Jaxx, Bonobo, Hot Chip, Primal Scream, De La Soul, The Streets, Thundercat, The War on Drugs, King Gizzard and the Lizard Wizard, Dinosaur Jr., Underworld y Young Fathers.

Entre los artistas que debutarán en el festival están Harry Styles, Cher, Kraftwerk, Angine de Poitrine, Atarashii Gakko!, Sombr y The Womack Sisters. La organización todavía tiene más nombres por anunciar y revelará nuevas incorporaciones conforme se acerque el evento.

Puedes consultar el póster completo con los artistas confirmados hasta ahora en el sitio oficial de Glastonbury.

¿Cuándo y dónde será Glastonbury 2027?

La edición 2027 se celebrará del miércoles 23 al domingo 27 de junio en Worthy Farm, una granja ubicada en Pilton, Somerset, Inglaterra.

El festival regresará después de su tradicional fallow year, un periodo de descanso que permite recuperar los terrenos utilizados para recibir a cientos de miles de asistentes. La edición anterior tuvo lugar en 2025, así que el festival volverá en 2027 tras dos años sin edición.

¿Cuánto cuestan los boletos para Glastonbury 2027?

Los boletos de admisión general tuvieron un precio de 408 libras esterlinas (536 dólares), incluida la tarifa de reservación de cinco libras, más los gastos de envío. Las entradas salieron a la venta el 4 de octubre y se agotaron en aproximadamente 42 minutos.

Los paquetes que incluían transporte en autobús también se terminaron en menos de 30 minutos. Aunque la venta ya concluyó, la organización realizará una reventa oficial durante la primavera de 2027, con entradas canceladas o devueltas.

La fecha de esa nueva oportunidad todavía no ha sido anunciada. La única plataforma autorizada para adquirir los boletos es See Tickets.

Sam Fender, Harry Styles y Billie Eilish: los headliners de 2027

Sam Fender encabezará el Pyramid Stage el viernes por primera vez. Aunque ya había formado parte de la programación del festival, su participación de 2020 no pudo concretarse debido a la cancelación del evento por la pandemia.

Harry Styles ocupará el escenario principal el sábado y hará su debut en Glastonbury como artista. Su presencia llega después de una etapa de intensa actividad musical, que incluyó el estreno en vivo de “What Is Enough”, la canción que escribió para Liam Payne.

Por su parte, Billie Eilish cerrará el domingo. La cantante regresará como headliner por segunda ocasión: en 2022 se convirtió en la solista más joven en encabezar el festival, una marca que consiguió con apenas 20 años.

Cher tendrá el Sunday Legends Slot, uno de los espacios más reconocidos de la programación dominical. Su participación completa un anuncio que reúne a distintas generaciones y estilos musicales.

Con este primer cartel, Glastonbury comienza a preparar su regreso para 2027. Todavía faltan artistas y escenarios por revelar, pero la presencia de Harry Styles, Billie Eilish, Sam Fender y Cher ya da una idea del peso de este primer anuncio.