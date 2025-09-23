A dos años de su última visita a México, la banda sueca Ghost vuelve a la Ciudad de México para presentar su Skeletour World Tour 2025, la gira que acompaña a su más reciente álbum, Skeleta, lanzado en abril de este año.

Tres días de espectáculo en el Palacio de los Deportes

Del 23 al 25 de septiembre, el Palacio de los Deportes será testigo de tres noches consecutivas con la energía característica de Ghost.

Sin embargo, los conciertos estarán marcados por una medida poco convencional: la prohibición del uso de celulares entre el público.

Tobias Forge, líder y vocalista de la banda, explicó que esta decisión busca reconectar al público con la música en vivo:

“Veías miles de personas y la mitad estaban detrás de sus teléfonos. Ya no saltaban, no reaccionaban. Y pensé: ‘Si así serán los shows, prefiero no hacerlos’”.

Según Forge, eliminar los celulares de los conciertos ha “cambiado la vida” de la banda y de los asistentes, asegurando una experiencia más intensa y emocional.

Setlist y canciones que no te puedes perder

Los fans mexicanos pueden esperar un setlist de 22 canciones, más un encore, similar al presentado en la última parada del tour en Houston, Texas.

El repertorio combina los nuevos temas de Skeleta, como “Peacefield” y “Lachryma”, con clásicos de álbumes anteriores como Meliora (2016), Infestissumam (2013) y Prequelle (2018), entre otros

Este balance entre lo nuevo y lo icónico promete satisfacer tanto a los seguidores más recientes como a los fans de larga trayectoria, ofreciendo una experiencia completa de Ghost en vivo.

Setlist de Ghost – Skeletour World Tour 2025

Peacefield Lachryma Spirit Per Aspera ad Inferi Faith Majesty The Future Is a Foreign Land Devil Church Cirice Darkness at the Heart of My Love Satanized Satan Prayer Umbra Year Zero He Is Rats Kiss the Go-Goat Mummy Dust Monstrance Clock

Encore:

20. Mary on a Cross

21. Dance Macabre

22. Square Hammer