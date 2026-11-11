Revisamos 78 puestos estelares de Coachella entre 1999 y 2027. Los números explican el giro del rock al pop y el peso de la electrónica. Descubre los datos.

Lo que debes saber

El rock ocupó el 76.7% de los puestos principales analizados entre 1999 y 2015, frente al 18.8% entre 2016 y 2026.

El pop y el hip-hop pasaron del 20.9% al 65.6% entre esos mismos periodos, según nuestro recuento.

En el cartel completo de 2026, otro estudio situó a la electrónica en 45% de los actos. Es una muestra distinta.

En 1999, Coachella presumía a Beck, Tool y Rage Against the Machine como sus grandes nombres. En 2027, el festival pondrá arriba de su cartel a Dua Lipa, Tame Impala y SZA. Entre un póster y otro pasó algo más que el cambio de peinados, amplificadores y modas.

La pregunta que lleva años causando discusiones entre fans es bastante sencilla: ¿Coachella dejó de ser un festival de rock? Para responderla, en LifeBoxset revisamos la distribución musical de 78 puestos de artistas principales, desde la primera edición de 1999 hasta el cartel anunciado para 2027. El resultado es contundente en las letras grandes, aunque más complejo cuando se mira el resto de la programación.

No estamos diciendo que todo Coachella fue rock en sus primeros años ni que las guitarras desaparecieron después. Lo que cambió, y eso sí se puede medir, es qué sonidos se ganan el lugar más visible del póster.

De Tool y Radiohead a AC/DC: cuando el rock mandaba en Coachella

En la edición inaugural de 1999, los tres actos principales recogidos por nuestro archivo de referencia fueron Beck, Tool y Rage Against the Machine. Los tres caen en el grupo rock, alternativo, metal e indie rock. Resultado: 100% de la muestra estelar de ese año.

Eso no significa que el resto del festival sonara igual. The Chemical Brothers, por ejemplo, ya formaban parte de aquel primer Coachella. La electrónica estaba desde el origen. El asunto es que todavía no ocupaba, con la frecuencia actual, el lugar central del cartel.

Entre 1999 y 2009, 18 de 23 puestos principales analizados fueron de rock. Es decir, 78.3%. Ahí caben Jane’s Addiction, Oasis, Radiohead, The Cure, Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers, Tool, The Killers y Paul McCartney. Había pop, hip-hop y electrónica, pero la identidad de los nombres de arriba era inconfundible.

La década siguiente no arrancó con un cambio inmediato. En 2010, Jay-Z compartió protagonismo con Muse y Gorillaz. En 2011 aparecieron Kings of Leon, Arcade Fire, The Strokes y Kanye West. En 2013, la parte alta quedó completamente en manos de The Stone Roses, Blur, Phoenix y Red Hot Chili Peppers.

En 2015, AC/DC y Jack White compartieron los puestos estelares con Drake. Parecía una fórmula bastante cómoda: las guitarras seguían al frente, mientras el rap y el pop se abrían paso. En el periodo 2010 a 2015, el rock aún representaba 75% de los artistas principales registrados.

La historia del festival está respaldada por los carteles históricos oficiales de Coachella. También tenemos en LifeBoxset una retrospectiva de los primeros pósters, publicada cuando la discusión sobre sus cambios apenas empezaba.

2016 y 2018: los dos años que explican el giro

La primera señal clara de ruptura llega en 2016. Guns N’ Roses era la gran carta rockera, pero compartía espacio con LCD Soundsystem y Calvin Harris. En la clasificación utilizada para este estudio, ambos quedaron dentro de electrónica. Así, ese año el género sumó dos de tres puestos principales.

En 2017, Radiohead quedó acompañado por Lady Gaga y Kendrick Lamar. Un año después vino un cartel imposible de ignorar: The Weeknd, Beyoncé y Eminem encabezaron Coachella 2018. Era la primera edición de nuestra serie sin un solo acto de rock entre sus tres headliners.

La actuación de Beyoncé, además, hizo visible que el cambio no consistía solamente en contratar a artistas más populares. El hip-hop, el R&B y el pop podían encabezar propuestas escénicas con identidad cultural propia, sin adaptarse a las reglas de un festival originalmente asociado al rock alternativo.

La dimensión cultural del show aparece en el tráiler de Homecoming, documental que Netflix dedicó a su presentación en Coachella 2018.

En 2019, el regreso de Tame Impala a la parte alta no invirtió la tendencia. Compartió el cartel estelar con Childish Gambino y Ariana Grande. La proporción de ese año fue 33.3% rock frente a 66.7% pop y hip-hop.

Esta transformación tampoco es una interpretación hecha con el diario del lunes. En 2019, Los Angeles Times documentó cómo Paul Tollett, cofundador del festival, explicaba la evolución de Coachella de lo alternativo a nuevos sonidos. El cambio ya era tema de debate público antes de los carteles de la década de 2020.

Los números: cómo se repartieron los géneros entre 1999 y 2027

Tendencia anual de 1999 a 2027. Cada línea representa el porcentaje de los puestos estelares de la muestra asignados a Rock/AltRock/Metal/IndieRock, Pop/HipHop, Electrónica u Otros. Los huecos de 2000, 2020 y 2021 indican que no hubo festival. «Otros» permanece en cero porque los 78 actos principales analizados fueron clasificados en los otros tres grupos. Esta gráfica no representa a todos los artistas de cada cartel.

Para observar el movimiento sin depender de una sola edición, agrupamos los años en etapas. La tabla presenta porcentajes ponderados por el número de puestos principales analizados en cada periodo. No son promedios de porcentajes anuales ni representan el total de bandas del festival.

Periodo Ediciones Actos principales Rock / indie / metal Pop / hip-hop Electrónica Otros 1999 a 2009 10 23 78.3% 17.4% 4.3% 0% 2010 a 2015 6 20 75.0% 25.0% 0% 0% 2016 a 2019 4 12 25.0% 58.3% 16.7% 0% 2022 a 2026 5 20 15.0% 70.0% 15.0% 0% 2027 anunciado 1 3 33.3% 66.7% 0% 0%

Fuente: cálculos editoriales de LifeBoxset a partir de la lista de headliners de Lineup Archive y del cartel oficial anunciado para 2027. Los porcentajes están redondeados.

La distancia entre los dos grandes bloques es todavía más reveladora. De 1999 a 2015, 33 de 43 puestos estelares fueron de rock, equivalentes a 76.7%. De 2016 a 2026, apenas 6 de 32, o 18.8%. En la misma comparación, pop y hip-hop saltaron de 20.9% a 65.6%.

No fue un avance perfectamente lineal. Hubo años con regresos del rock, reunificaciones y excepciones. Sin embargo, el peso agregado de las guitarras se redujo de forma notable a partir de 2016. Ese es el cambio que el estudio sí puede sostener.

Ver la distribución de los 26 carteles, año por año Año Actos analizados Rock / indie / metal Pop / hip-hop Electrónica Otros 1999 3 100.0% 0.0% 0.0% 0% 2001 1 100.0% 0.0% 0.0% 0% 2002 2 50.0% 50.0% 0.0% 0% 2003 2 50.0% 50.0% 0.0% 0% 2004 2 100.0% 0.0% 0.0% 0% 2005 2 100.0% 0.0% 0.0% 0% 2006 2 50.0% 0.0% 50.0% 0% 2007 3 66.7% 33.3% 0.0% 0% 2008 3 66.7% 33.3% 0.0% 0% 2009 3 100.0% 0.0% 0.0% 0% 2010 3 66.7% 33.3% 0.0% 0% 2011 4 75.0% 25.0% 0.0% 0% 2012 3 66.7% 33.3% 0.0% 0% 2013 4 100.0% 0.0% 0.0% 0% 2014 3 66.7% 33.3% 0.0% 0% 2015 3 66.7% 33.3% 0.0% 0% 2016 3 33.3% 0.0% 66.7% 0% 2017 3 33.3% 66.7% 0.0% 0% 2018 3 0.0% 100.0% 0.0% 0% 2019 3 33.3% 66.7% 0.0% 0% 2022 3 0.0% 66.7% 33.3% 0% 2023 5 20.0% 60.0% 20.0% 0% 2024 4 25.0% 75.0% 0.0% 0% 2025 4 25.0% 75.0% 0.0% 0% 2026 4 0.0% 75.0% 25.0% 0% 2027* 3 33.3% 66.7% 0.0% 0% *2027 corresponde al cartel anunciado, no a una edición celebrada.

Pero cuidado: en el cartel completo la electrónica cuenta otra historia

Aquí aparece la parte más interesante del análisis. Si alguien revisa únicamente a los headliners de 2026, obtendrá esta distribución: 75% pop/hip-hop y 25% electrónica, con Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma. Ningún acto del grupo rock ocupa esos cuatro puestos del registro.

Ahora cambiemos el enfoque. Un análisis de Booking Agent Info, citado por EDM.com en septiembre de 2025 sobre el cartel anunciado para 2026, repartió a todos los actos de esta forma: 45% electrónica, 25% rock, 17% pop, 7% hip-hop y 6% restante entre R&B/Afrobeat, música latina y K-pop.

Al reagrupar las categorías para acercarlas a las de nuestro estudio, ese cartel completo queda en 45% electrónica, 25% rock, 24% pop/hip-hop y 6% otros. No hay contradicción. Hay dos preguntas diferentes. Una mide quién aparece hasta arriba y otra qué música llena todos los escenarios.

El contraste explica por qué Coachella puede tener un cartel encabezado por figuras de pop y, al mismo tiempo, contratar más proyectos electrónicos que de cualquier otro género. Los DJs y productores no necesitan encabezar la noche para ser mayoría en el conjunto de la programación.

La electrónica, además, lleva años modificando el festival desde sus carpas y escenarios. En 2006, Daft Punk presentó su célebre pirámide en Coachella, un episodio que ya analizamos en LifeBoxset. Luego llegaron nuevos formatos y espacios especializados. Atribuir toda esta transformación a los éxitos de Spotify sería demasiado simple: también hay decisiones de programación, infraestructura y producción en vivo.

Una grabación de archivo de la presentación de Daft Punk en Coachella 2006 permite ver el alcance de la producción electrónica, incluso antes de que dominara la programación.

El pop, el hip-hop, la música latina y el K-pop cambiaron las prioridades

El ascenso del pop tampoco es una historia de un solo idioma. Bad Bunny encabezó Coachella 2023, año en el que BLACKPINK también llegó hasta arriba. Karol G formó parte de los nombres principales de 2026. En el anuncio de 2027, Daddy Yankee tiene un lugar especial bajo la denominación In the Desert.

Esto importa para el público mexicano y latinoamericano porque pone a artistas que antes habrían parecido apuestas regionales dentro de una conversación global. Pero hay que evitar otra simplificación: la música latina no es un género musical. Puede abarcar reguetón, pop, rock, música regional y muchas otras corrientes.

Nuestra agrupación coloca a Bad Bunny y Karol G en pop/hip-hop por su función dominante dentro de esa categoría amplia. BLACKPINK se contabiliza también ahí, aunque sea K-pop. En una investigación con géneros más específicos, los porcentajes cambiarían. Es parte del costo de comparar 28 años con solo cuatro grupos.

El dato editorial, más que la etiqueta exacta, es que Coachella ya no reserva sus posiciones principales para una sola tradición anglosajona de bandas con guitarras.

Coachella 2027: ¿Tame Impala significa el regreso del rock?

El cartel de Coachella 2027, con fechas y artistas por día, reúne a Dua Lipa, Tame Impala y SZA como cabezas principales de sus tres jornadas. En nuestra clasificación eso produce 33.3% rock/alternativo y 66.7% pop/hip-hop.

Es un ligero repunte del rock si se compara con 2026, que marcó 0% entre sus nombres estelares registrados. Pero sería precipitado anunciar una resurrección. Tame Impala, proyecto de Kevin Parker, se mueve entre la psicodelia, el pop y la producción electrónica. Su regreso desde el puesto estelar que ocupó en 2019 demuestra precisamente lo difíciles que se han vuelto las etiquetas.

El cartel también cuenta con Weezer, Phoebe Bridgers, Måneskin, The Neighbourhood y Social Distortion. Por el lado electrónico aparecen artistas como Tiësto, Martin Garrix, Dom Dolla, Peggy Gou, Four Tet y Underworld. Esa diversidad refuerza la idea de que la pérdida de dominio en el encabezado no equivale a la desaparición del rock de la programación.

Para 2027 contamos únicamente las tres cabezas principales por día. Daddy Yankee aparece con una posición especial destacada, pero no entra en ese cálculo. Como la edición será en abril de 2027, los datos corresponden al cartel anunciado el 10 de noviembre de 2026, hora de California, y pueden cambiar antes de su realización.

El debate incómodo: ¿Coachella sigue marcando tendencias o solo las refleja?

Hay dos lecturas razonables. Una sostiene que Coachella perdió parte de la identidad alternativa que lo distinguía. En esa mirada, la presencia de nombres más masivos en el póster responde al peso comercial del pop global. Otra lectura ve un festival que amplió la definición de música relevante y dejó de tratar al rock como centro obligatorio de la cultura musical.

Los datos del encabezado respaldan un desplazamiento de géneros, pero no demuestran por sí solos las causas. Harían falta cifras verificadas de contratos, ventas, audiencias, costos de producción y decisiones internas de contratación para separar la influencia de la demanda, la estrategia empresarial y las apuestas artísticas.

También existe una tensión que se nota cuando se revisan los carteles completos: el festival necesita a los artistas reconocibles que venden entradas, pero parte de su prestigio se construyó en escenarios pequeños, con proyectos que todavía no eran populares. No son necesariamente los mismos nombres.

Coachella no necesita volver a 1999 para tener rock. Lo que sí cambió es el lugar que ese género ocupa en su jerarquía. Y hay una diferencia enorme entre afirmar que el rock perdió la parte alta del cartel y decir que ya no tiene público. Lo primero está respaldado por este recuento. Lo segundo no se desprende de estos datos.

Cómo hicimos el análisis y qué límites tienen los datos

Este trabajo usa una base editorial de 78 puestos principales en 26 carteles, correspondientes a las ediciones celebradas entre 1999 y 2026 y al anuncio de 2027. La lista histórica se elaboró a partir de Lineup Archive, archivo independiente que reúne información de carteles y la vincula con sus fuentes, y se contrastó con los pósters del festival. El registro de 2027 procede del anuncio oficial.

Cada acto se asignó a una sola categoría: rock/alternativo/metal/indie, pop/hip-hop, electrónica u otros. Los proyectos híbridos, como Björk, Gorillaz, LCD Soundsystem o Tame Impala, admiten otras clasificaciones legítimas. Por eso los porcentajes describen esta taxonomía editorial, no una verdad definitiva sobre su sonido.

El número de artistas principales varía por año: algunas ediciones incluyen nombres especiales o sustituciones. Por ejemplo, la lista histórica de 2023 considera cinco y la de 2026 cuatro. Las proporciones se calcularon con esos denominadores, sin equiparar cada año con tres cabezas exactas. En 2027 se cuentan solo los tres headliners por jornada, con Daddy Yankee fuera por su denominación especial. Esto limita la comparabilidad fina de algunas temporadas.

Coachella no se celebró en 2000. Las ediciones de 2020 y 2021 fueron canceladas por la pandemia. El cartel previsto para 2020 no se trató como un festival celebrado. Tampoco se afirma haber clasificado a todos los músicos de todos los carteles desde 1999: esa auditoría completa continúa pendiente.

Por último, el análisis de Booking Agent Info sobre todos los actos anunciados para 2026 es un conjunto de datos independiente. Sirve para aportar otra perspectiva, no para unir sus porcentajes a los de los headliners ni para producir una serie anual homogénea que todavía no existe.

Un documental para entender cómo se construyó esta historia

La propia organización reúne parte del contexto musical y visual en Coachella: 20 Years in the Desert, documental oficial que recorre su origen, el auge electrónico y el crecimiento del pop. Es un complemento histórico, no una fuente estadística para nuestros porcentajes.