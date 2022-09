Esta es una pregunta general: ¿tienes amigos de verdad, o sólo te llevas muy bien con la gente con la que trabajas?

Esto es algo que Gene Simmons ha comenzado a cuestionarse con el paso de los años, y es que como Loudwire reporta, el bajista que se encuentra en el ocaso de su carrera, ha comenzado a ver en perspectiva que años de tour y shows estresantes, han hecho de su relación con los otros integrantes de KISS insostenible.

Sí, confiesa que no se llevan “mal”, pero definitivamente si pueden pasar 6 meses sin verse las caras, mejor. Lo cual lo ha hecho cuestionarse si en verdad existe una relación de “amistad” sincera que vaya más allá de lo laboral.

“El tiempo me ha vuelto frío al respecto. Fuera de Paul Stanley, no tengo amigos. Y antes dolía, ahora me da igual. Y no es que quiera sonar inhumano, pero me importa más el dinero.



No voy a pretender que a estas alturas, me importa un carajo la vida de alguien más o sus intereses, no, me importa la mía, mi dinero y ya”.