No es un secreto que, ni para los fanáticos ni para las estrellas del género, el rock está muerto. Diversos factores han abonado para que la música de nuestros padres ya no sea la más popular entre las masas; sin embargo, nunca estará de más escuchar la opinión de los expertos. En este caso estamos hablando de José Luis Almanza, uno de los fundadores del tres veces ilustre Tianguis Cultural del Chopo en la CDMX, y que por supuesto es voz autorizada en el tema.

En el marco del Día Mundial del Rock, que se celebra hoy, 13 de julio, Almanza habló con Milenio sobre la importancia del rock n’ roll en la actualidad; por qué algunos artistas (como el propio Gene Simmons de Kiss) dicen que el género ya está muerto; y si aún sigue representando rebeldía e insurrección entre los más jóvenes.

“Más que un tipo de música es un modo de pensar y de sentir, respecto a los sentimientos. En el rock se busca contenido lírico, musical, crítico y que por lo tanto no ha venido pasando de moda hace más de 60 años por la vigencia de propuestas en diferentes géneros ya sea el progresivo, rock blues, rock alternativo, rock experimental, entre otros”.

Al igual que Simmons, José Luis tiene una idea parecida sobre lo que le ha sucedido al rock con el paso de los años. No es que la música ni el espíritu hayan muerto, si no que ya no resulta un negocio tan redituable para las industrias, como lo era hace 50 años.

“Como negocio ya no ha generado lo que en un principio obtenían de él. Ya no hay la ventaja de grabar discos, distribuirlos a gran escala. Pero está muerto por el negocio no por la música. Hay músicos nacionales e internacionales que están más que activos dentro de la escena musical”.

Con más de 40 años instalado -literal y metafóricamente- en el imaginario de todos los capitalinos; el Tianguis Cultural del Chopo es el lugar definitivo en donde la contracultura aún se puede ver, respirar y comprar.

Cada sábado, en las inmediaciones de la Colonia Guerrero, decenas de puestos que venden ropa, discos, botas, playeras de bandas, vinilos, películas y un sin fin de mercancía relacionada; se articulan lado a lado para conformar el mítico Tianguis del Chopo. Ni siquiera la pandemia del Coronavirus puedo deshacerse de él y, con toda seguridad, seguirá representando una célula de sublevación entre la música de las grandes corporaciones.