Uno de los DJs y productores de música electrónica más exitosos del momento, Fred Again, ha anunciado su tercer álbum de estudio titulado ‘Ten Days’, disponible el próximo 6 de septiembre a través de Atlantic Records. Te contamos los detalles.

‘Ten Days’, cuarto LP en la carrera del DJ británico, contará con una gran cantidad de colaboradores, entre ellos Obongjayar, Jozzy, Jim Legxacy, Sampha, SOAK, Anderson .PAAK, CHIKA, Duskus, Four Tet, Skrillex, Joy Anonymous, Emmy Lou Harris, The Japanese House y Scott Hardkiss.

Fred Again anuncia nuevo disco titulado ‘Ten Days’

Hablando sobre el álbum, dijo: “Mi nuevo disco se llama ten days. Son diez canciones sobre diez días”.

“Ha habido muchos momentos locos y [grandes] en el último año, pero básicamente todos estos son sobre momentos íntimos, tranquilos y realmente muy pequeños”. Añadió: “Algunos de ellos son las cosas más intensamente alegres que he sentido, y algunos de ellos son el otro lado de las cosas. Y algunos días no quiero hablar de muchos porque no soy la única persona para la que fue un día importante, si eso tiene sentido”.

El álbum se lanzará el 6 de septiembre y las copias en vinilo el 25 de octubre. Puedes reservar el álbum por aquí. Conoce la lista completa de canciones a continuación:

Fred Again- ‘Ten Days’ Tracklist:

Ten Days’

‘Adore U’

‘Ten’

‘Fear Less’

‘Just Stand There’

‘Places To Be’

‘Glow’

‘I Saw You’

‘Where Will I Be’

‘Peace U Need’

‘Backseat’