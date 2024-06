A treinta años de su fin, tras la muerte de Kurt Cobain, Nirvana ha alcanzado el estatus de leyenda. Aún después de tanto tiempo, siguen siendo una de las bandas más influyentes de la historia, pioneros del grunge, y en plataformas de streaming amasan más de 30 millones de escuchas mensuales.

Sin embargo, como cualquier gran proyecto, Nirvana comenzó siendo una pequeña banda local y, recientemente, Brooklyn Vegan ha compartido un archivo fotográfico que retrata al Nirvana pre ‘Nevermind’, antes de la fama y el éxito, abriendo un festival en Bélgica a las 11 de la mañana.

La vez que Nirvana abrió un festival en fotos

El 25 de agosto de 1991, un mes antes de la publicación de ‘Nevermind’, Nirvana fue telonero en el festival belga Pukkelpop. Sustituyeron a Limbomaniacs, que debían abrir el festival, y tocaron antes que Ride, An Emotional Fish, Dinosaur Jr., House of Love, Sonic Youth, The Pogues y los Ramones, cabezas de cartel.

El festival se celebró en plena gira europea de Nirvana como banda de apoyo de Sonic Youth, inmortalizada en la película ‘1991: The Year Punk Broke’.

Su set se dividió entre material de su álbum debut ‘Bleach’, los sencillos “Sliver” y “Been A Son”, y algo de ‘Nevermind’, incluyendo “Polly” (que llevaba en su repertorio desde el 89) y dos de las primeras interpretaciones de “Come As You Are” y “Drain You”.Terminaron con el ruido explosivo del tema oculto de ‘Nevermind’, “Endless, Nameless”.

No pasaría mucho tiempo antes de que todo cambiara para Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl, y para el mundo. Las fotos de archivo (de Gie Knaeps para Getty Images) de la banda en Pukkelpop ’91 capturan al estridente trío justo cuando estaban a punto de explotar.

Kurt está equipado con su icónica Strat “Vandalism”, con las palabras “VANDALISM: BEAUTIFUL AS A ROCK IN A COP’S FACE”.

