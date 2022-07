Cada vez falta menos para que Dave Grohl y el resto de los Foo Fighters regresen al escenario, luego del lamentable fallecimiento de Taylor Hawkins. Su retorno se producirá como parte de dos conciertos en honor al baterista y, de momento, aún no se sabe nada sobre el futuro de la banda. ¿Será que Dave Grohl decida tomar otro camino?, ¿a qué mas podría dedicarse? Bueno, no sabemos si a estas alturas del partido Dave decidiría dar un salto cuántico a otra profesión; lo que sí sabemos es a lo que le hubiera gustado dedicarse, si no hubiera sido músico en primer lugar.

Aunque es verdad que algunas personas entienden que quieren ser músicos desde muy temprana edad, ese no fue el caso de Dave Grohl. No tiene ninguna formación profesional como músico y, es más, en repetidas ocasiones ha declarado que ni siquiera sabe leer partituras.

Durante una conversación con el cantautor Tim Montana para CMT, le preguntaron a Grohl qué estaría haciendo si no fuera un músico en activo. Tras tomarse un momento para reflexionar sobre la pregunta, respondió: