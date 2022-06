Los próximos 3 y 27 de septiembre, en Londres y Los Ángeles, respectivamente; se llevarán a cabo los conciertos en honor a Taylor Hawkins, tras su lamentable fallecimiento el pasado 25 de marzo en Bogotá, Colombia, momentos antes de que Foo Fighters subiera al escenario como acto estelar del festival Stereo Picnic.

Desde entonces, el conjunto liderado por Dave Grohl canceló toda su gira en favor de ‘Medicine At Midnight’, su más reciente material discográfico; y a Grohl se le ha visto contadas veces en público. De hecho, los conciertos tributo a Taylor Hawkins serán los primeros de Foo Fighters desde el trágico acontecimiento, reanudando así una trayectoria de 28 años que no se había visto interrumpida, hasta el pasado mes de marzo.

El proyecto de Foo Fighters, como tal, arrancó en 1994, con Dave Grohl como único miembro. Antes del lanzamiento de su álbum debut homónimo en 1995, Grohl reclutó al bajista Nate Mendel y al baterista William Goldsmith, ambos ex miembros de Sunny Day Real Estate; así como al guitarrista de gira de Nirvana, Pat Smear.

Después, durante la grabación del álbum ‘The Colour and the Shape’ (1997), Goldsmith abandonó a la agrupación, y Grohl tuvo que re-grabar la mayor parte de las baterías del esfuerzo. Smear, por su parte, se marchó poco después, pero apareció como invitado de la banda con frecuencia a partir de 2005, hasta que se reincorporó oficialmente en 2010.

Mientras tanto, Smear y Goldsmith fueron sustituidos por Franz Stahl y Taylor Hawkins; aunque Stahl fue despedido antes de la grabación del tercer álbum del grupo, ‘There Is Nothing Left to Lose’ (1999). La banda continuó brevemente como trío hasta que Chris Shiflett se unió como guitarrista. Fue así, que Foo Fighters publicó su cuarto álbum, ‘One by One’, en 2002.

Ya para ‘Wasting Light’ (2011), su séptimo elepé producido por el legendario Butch Vig (Nirvana); Pat Smear había regresado como miembro de tiempo completo y, no sería sino hasta el 2017, que Rami Jaffee (The Wallflowers) se incorporaría como el quinto miembro de Foo Fighters. A cargo de los teclados, jugó esa posición desde el 2005, pero sólo como músico de gira y sesión.