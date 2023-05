Después de estrenar la nueva canción “Rescued” de su próximo álbum ‘But Here We Are’ en abril, Foo Fighters lanzará un segundo sencillo el miércoles (17 de mayo). Han compartido un clip a capella de la nueva canción y a los fans ya les está encantando.

El fragmento de audio de 25 segundos muestra a un tierno Dave Grohl con unas armonías vocales que están provocando comparaciones con The Beatles.

“I woke up and walked a million miles today

I’ve been looking up and down for you

All this time it still feels just like yesterday

That I walked a million miles with you”.