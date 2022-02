Dave Grohl tiene muchas cosas que hacer, pero eso no es raro. Es el polímata del rock & roll; el tipo que tocó la batería en Nirvana; definidor de la era grunge y miembro del Salón de la Fama del Rock And Roll. Después, cuando la era de Nirvana terminó, empezó de nuevo como líder y guitarrista de los Foo Fighters. Y después vino otra inducción al Salón de la Fama del Rock And Roll.

Grohl y sus compañeros de Foo Fighters dejaron de lado los instrumentos en su visita a Jimmy Kimmel Live el miércoles (16 de febrero) por la noche y, en su lugar, se dedicaron a promocionar su próxima comedia de terror, ‘Studio 666′.

La idea de Grohl, como él mismo explica; era rodar una película que siguiera un argumento de: “la banda se muda a una vieja y espeluznante casa, empieza a grabar un disco, la casa está embrujada, yo quedo poseído, mato a toda la banda y me voy en solitario”.

¿Y quién es el peor actor entre los miembros del conjunto? Que levante la mano Taylor Hawkins ☝🏼, quien al parecer le costó mucho trabajo aprenderse sus líneas.

“No es que sea difícil, es que soy perezoso y no soy muy dado a aprenderme los libretos”– dijo, limitándose a amontonar la montaña de estereotipos que ha ido acumulando con el tiempo. “Era como si tuviera que leer un montón de páginas”. Vía Billboard.

‘Studio 666’ llegará a cines el 25 de febrero y está protagonizada por Will Forte, Leslie Grossman, Jenna Ortega, Jeff Garlin, Cummings y otros, junto a los Foo Fighters como ellos mismos y un divertidísimo cameo de Lionel Richie.

¿Cómo logra Grohl que todo funcione?, se pregunta Kimmel. “No duermo”, es su respuesta. “También estoy poseído por Satanás, por supuesto” 😈.

‘Studio 666’ está inspirada en la producción real del décimo álbum de estudio de la banda, ‘Medicine at Midnight’, publicado en febrero del 2021; que debutó en el número 3 del Billboard 200 y ayudó a los rockeros a establecer un nuevo récord de Top 10 en la lista Rock & Alternative Airplay.

Grohl bromea que se ha hablado sobre una franquicia o de secuelas de ‘Studio 666’. Pero, ¿recomendarían un proyecto así a otras bandas? No exactamente. “Al final nos dimos cuenta de que somos la única banda lo suficientemente estúpida como para hacer esto”– admitió el músico.

Mira la entrevista nocturna a continuación.