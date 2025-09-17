Foo Fighters sorprendieron a sus seguidores durante el fin de semana al dar la bienvenida a su nuevo baterista, Ilan Rubin, en un show secreto en California.

Tras esta presentación en vivo, la banda liderada por Dave Grohl decidió hacer oficial la incorporación del músico con un anuncio poco convencional: un video generado por inteligencia artificial.

THAT WAS FUN!!!

Welcome Ilan Rubin 🤘



📷 Alexis Gross pic.twitter.com/VBF7OzyOGg — Foo Fighters (@foofighters) September 14, 2025

Un debut inesperado con IA

El clip, publicado en el canal oficial de la agrupación, incluye una advertencia sobre “contenido alterado o sintético”, anticipando el tono experimental del material.

En él, aparece una versión digitalizada de Dave Grohl anunciando el regreso de Foo Fighters y prometiendo llevar de nuevo al público “ese elemento 100% real, crudo y humano del rock and roll”.

La narrativa absurda se refuerza con una lista de canciones escrita a mano llena de garabatos ilegibles, así como imágenes distorsionadas de los integrantes.

Algunos aparecen con dedos o pies adicionales, mientras repiten conceptos como “genuino”, “verdadero” y “humano”, en contraste con la naturaleza artificial del video.

La llegada de Ilan Rubin a Foo Fighters

El baterista Ilan Rubin, reconocido por su paso por Nine Inch Nails y por su proyecto The New Regime, toma el lugar que hasta ahora ocupaba Josh Freese en la banda.

La transición se dio mediante un intercambio de músicos con Nine Inch Nails, consolidando la llegada de Rubin a una de las agrupaciones más influyentes del rock contemporáneo.

En el mismo video, Rubin aparece representado con diez brazos, una imagen que juega con el virtuosismo que se le atribuye en la batería.