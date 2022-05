Sin lugar a dudas, uno de los cantautores más prominentes de la escena del rock es Dave Grohl quien, actualmente, se está tomando un receso de los escenarios y de la vida pública (recientemente se le vio por primera vez en un festival) tras el lamentable fallecimiento de Taylor Hawkins, quien fuera su compañero, amigo y hermano en Foo Fighters.

Aunque Grohl y Foo Fighters han lanzado un par de temas olvidables en los últimos años, eso no disminuye su estatus, y los clásicos que nos han regalado siempre lo seguirán siendo. Uno de los cortes más notables que Grohl escribió para Foo Fighters es “Learn to Fly”, de ‘There Is Nothing Left to Lose’ (1999) y, durante una entrevista en octubre de 2021 en The Kelly Clarkson Show, reveló que la letra de la canción no es tan profunda como creíamos 😅

En aquella oportunidad, Clarkson afirmó que las letras de Grohl siempre contienen un equilibrio entre la oscuridad y la luz, lo que, según ella, “supone que es la vida”. Sin embargo, el músico minimizó inmediatamente esta idea cuando se trata de “Learn to Fly”,aclarando:

“No quiero reventar tu burbuja pero… en aquel momento, quería ser piloto🛩️. Quería aprender a volar, literalmente. Lo hice. Eso es… Lo siento. Tengo las cintas de vídeo, estaba leyendo todos los libros. Lo siento”. En otra parte dijo: “La canto porque quería ser piloto, tú la cantas porque ‘me inspira tanto la vida’ o lo que sea… Quería aprender a volar, y entonces me dije: ‘Espera. ¿Hay matemáticas de por medio? No puedo hacer esto'”. Vía The Kelly Clarkson Show.

Si Dave Grohl obtuviera algún día una licencia de piloto, sería lo más rockero que se pueda imaginar, y no haría más que aumentar el argumento de que es el último verdadero rockstar vivo.

Mira la entrevista a continuación: