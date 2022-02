¿TikTok? ¿Instagram? ¿Pautas? ¿Agencias de relaciones públicas? No, para Dave Grohl sólo hay una forma de verdaderamente lograr alcanzar la meta como una banda de rock y esa es tocando en vivo.

No sólo una vez, sino varias; siempre, seguido, lo más que puedas, en dónde puedas y como puedas. ¿Y saben qué? No se equivoca. Existen muchísimos periodistas que consideran que recibir un comunicado es barato; es que te hayan hecho la chamba y en automático, no quieren volver a saber de esa banda.

Sin embargo cuando un periodista ve algo en vivo; lo respira y lo siento, lo “descubre”, ahí es donde ocurre la magia y una auténtica necesidad de correr la voz de lo que vio en vivo.

Recientemente en una entrevista llamada Hot Ones, el músico fue cuestionado en cuanto a cómo él aconsejaría a las nuevas bandas de rock, dar a conocer su música en una época llena de tantas herramientas.

¿La respuesta? Lo que acaban de leer arriba: tocar y ya.

Y de nuevo, no se equivoca; la realidad es que a pesar del boom que los Foo tuvieron gracias a la historia pasada de Grohl, fue la calidad que siempre han tenido lo que sorprendió al mundo y, que hasta la fecha, sigue vendiendo boletos.

Así que querido lector, ¿quieres llegar a la cima? Camina, “‘cause its a long way to the top if you wanna rock n’ roll“