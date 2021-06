Una de las fusiones más interesantes del rock contemporáneo sucedió ayer, 20 de junio, cuando Foo Fighters se unió al comediante Dave Chappelle en nada más y nada menos que el Madison Square Garden en Nueva York, para interpretar un cover a Radiohead. Vale la pena destacar que éste es el primer concierto de estadio, con máxima capacidad y localidades agotadas, que Foo Fighters ofrece desde el inicio de la pandemia. Previamente habían tocado un pequeño show en Agoura Hills, California, a manera de “calentamiento”.

Por su parte, Dave Chappelle se encontraba en la ciudad para promocionar ‘Dave Chappelle: This Time This Place’, su más reciente documental, en el Festival de Cine de Tribeca 2021.

Y con lo que respecta a la actuación, ésta no es la primera vez que Chappelle interpreta “Creep” de Radiohead en vivo, ya que el stand upero lo ha hecho anteriormente en muchas ocasiones, incluyendo una en compañía de Bradley Cooper y Lenny Kravitz, y otra con John Mayer.

Otros momentos destacados del evento fueron el baterista Taylor Hawkins intercambiando lugares con el líder Dave Grohl para una rendición de “Somebody To Love” de Queen; y la interpretación se “You Should be Dancing” de los Bee Ges, corte que será incluido en ‘Hail Satin’, el próximo disco del conjunto, pero que saldrá bajo su alter ego, The Dee Gees.

Con una capacidad máxima de 20 mil ocupantes, manifestantes anti- vacunas se reunieron al exterior del Madison Square Garden para protestar en contra del requerimiento de prueba de vacunación para poder ingresar al evento. Ésta situación también se presentó en el concierto de Agoura Hills.