Lo que debes saber

Foo Fighters tocó su versión de “Baker Street” en Jimmy Kimmel Live! el 29 de octubre de 2026 .

tocó su versión de en el . El cover del clásico de Gerry Rafferty se publicó originalmente como cara B de “My Hero” en 1998.

se publicó originalmente como cara B de en 1998. La banda ya lo había recuperado el 17 de octubre, después de casi 19 años sin interpretarlo en vivo.

Foo Fighters cerró su semana de presentaciones en Jimmy Kimmel Live! con una sorpresa: el regreso de “Baker Street”, el clásico de Gerry Rafferty que la banda grabó en los años 90. La actuación se transmitió el 29 de octubre de 2026, luego de que Dave Grohl y compañía desempolvaran el cover este mismo mes tras casi 19 años sin tocarlo en vivo. Consequence documentó la presentación del programa.

¿De quién es “Baker Street” y cuándo la grabó Foo Fighters?

La versión original de “Baker Street” fue publicada en 1978 por el músico escocés Gerry Rafferty. La canción se convirtió en uno de sus mayores éxitos gracias a su atmósfera melancólica y, sobre todo, a su inconfundible melodía de saxofón, interpretada por Raphael Ravenscroft.

La nueva versión se puede ver en el video que acompaña esta nota. En el arreglo, Chris Shiflett lleva con guitarra la famosa melodía de saxofón y Ilan Rubin toca la batería. Foo Fighters también liberó su grabación anterior en plataformas de streaming, según Consequence.

La historia del cover viene de 1997, cuando Foo Fighters registró su interpretación en una sesión de radio de la BBC. En 1998 llegó como cara B de “My Hero” en Reino Unido y, después, formó parte de Medium Rare, recopilación de versiones del grupo. La canción original de Gerry Rafferty, publicada en 1978, es reconocible por su línea de saxofón, interpretada por Raphael Ravenscroft.

¿Cuánto tiempo llevaba Foo Fighters sin tocar “Baker Street”?

La última presentación documentada de “Baker Street” antes de este octubre había sido en Manchester, en 2007. El grupo la recuperó el 17 de octubre de 2026 durante un concierto benéfico en el Hollywood Palladium, en Los Ángeles. Luego la eligió para cerrar su residencia televisiva. Esa secuencia explica el regreso del tema, pero no significa que hayan transcurrido 19 años entre el concierto benéfico y la actuación en televisión.

¿Qué otras canciones tocó Foo Fighters en Jimmy Kimmel Live!?

Durante su semana en el programa de Jimmy Kimmel, Foo Fighters también interpretó “Window”, “This Is a Call” y “Your Favorite Toy”. El guitarrista Chris Shiflett recreó en “Baker Street” el motivo de saxofón con guitarra. En LifeBoxset también contamos cómo Dave Grohl conoció a Taylor Hawkins, una historia que volvió a compartir durante esta semana televisiva.