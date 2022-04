Por ahí dicen que los Grammys cada vez se vuelven más irrelevantes, y nada mejor para demostrar la teoría que la hija de Flea usando el de su papá como pala de jardín. En entrevista con la estación KROQ FM en Los Ángeles, el bajista de los RHCP confesó que perdió su primer Grammy sólo para descubrir meses después que su primera hija, Clara Balzary, lo había estado usando como una pala de jardín 😂.

La anécdota surgió cuando Flea intentó explicar lo mucho -o poco- que significan estos galardones.

Y continuó: “Meses después de eso, mi jardinero salió del patio trasero y, ¿sabes que el Grammy parece un viejo tocadiscos con la bocina puesta? Mi hija lo había desenroscado y lo estaba usando como pala para el jardín. Había estado allí en la tierra durante todo el invierno . Había estado afuera en la suciedad durante todo el invierno. No soy un tipo de premios”.

“Pongámoslo así, estoy agradecido por ganar un Grammy , los Grammys son increíbles”, dijo, “pero después de que ganáramos nuestro primer Grammy, como tres años después, mi madre me dijo: ‘Michael, ¿dónde está tu Grammy?’, y yo dije: ‘No lo sé, mamá, lo puse en algún sitio'”.

En la misma entrevista, Flea también dijo sentirse “feliz, emocionado, y realizado” por el lanzamiento del más reciente disco de los Red Hot Chili Peppers, ‘Unlimited Love’, disponible desde el pasado 1ro de abril. Además, compartió su ‘peculiar’ ritual de día de estreno:

“Suelo echar unas seis o siete caladas de ácido, me desnudo, me pinto todo el cuerpo de rojo y corro por la calle gritando como un loco… No es realmente una celebración, en realidad lo hago todos los días”.