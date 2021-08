No cabe duda de que el dúo dinámico que logran Finneas & Billie Eilish, es la verdadera razón por la cuál la cantante ha logrado este fenómeno musical en su carrera. Sin embargo, por separado ambos son dos súper potencias de talento que de manera solista comenzará sus proyectos y Finneas ha dado el primer paso con ‘Optimist‘.

Tal y como BF reporta, el hermano de Billie comenzó a dar los primeros pasos rumbos a su independencia desde el estreno de “What They’ll Say About Us”, y la aparición realizada en el video de James Blake, “Say What You Will”.

Hoy, con el estreno de “A Concert Six Months From Now”, Finneas nos muestra la personalidad y textura sonora de su propia voz al trabajar un concepto solista que se desprende de todo lo que conocemos de su trabajo.

¿Quieren escucharlo? Denle una vuelta por acá.

Tracklist: