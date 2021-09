Desde hace más de 10 años que FIFA nos ha sorprendido con increíbles soundtracks en cada una de sus ediciones: desde “Tubthumping” (I Get Knocked Down)” hasta “Jerk It Out”. Canciones que podrían no haber pegado ó revivido, lo hicieron gracias a este videojuego que hoy, parece querer superar a todos.

El OST contará con la participación oficial de My Morning Jacket, Chvrches, Baauer, Little Simz, Glass Animals, The Chemical Brothers, girl in red, Kero Kero Bonito, Flohio y lo que aparenta ser un trabajo único entre Moodoid con Melody’s Echo Chamber especial para el juego.

Con 47-tracks, FIFA 22 realizó el anuncio de este increíble soundtrack a manera de dos versiones: la primera ya antes mencionada con un mood más rítmico, con tonalidades más pop y experimentales, que eventualmente complementa a la segunda, la cuál contará con remixes de talentos como Brockhampton, Danny Brown y Major Lazer con Sia y Labrinth, dando una repasada por otros más como Machinedrum con Dawn Richard, y hasta RL Grime con ISOxo, y otros cómo el de Ashnikko con Kelis, entre varios, varios más.

¿Lo quieres ecuchar? ¡Dale una repasada por acá!

FIFA 22 saldrá a la venta el 26 de septiembre y pueden pre-ordenar una copia dando click aquí.