El Power to the People Festival de Tom Morello tendrá a Bruce Springsteen, Foo Fighters y más. Te decimos a qué hora verlo gratis por YouTube desde México.

Lo que debes saber

El Power to the People Festival , curado por Tom Morello , se realizará este sábado 3 de octubre en Maryland con Foo Fighters, Dave Matthews, Joan Baez, Public Enemy y Bruce Springsteen como invitado especial.

, curado por , se realizará este sábado 3 de octubre en Maryland con y como invitado especial. La transmisión oficial será gratis por YouTube a través de MS NOW y comenzará a la 1:00 p. m. ET .

a través de y comenzará a la . En el centro de México, el streaming comenzará a las 11:00 a. m. del sábado 3 de octubre y no será necesario pagar una membresía.

Power to the People Festival 2026: quiénes tocan

Tom Morello curó un cartel que reúne rock, punk, hip hop y música alternativa. El Power to the People Festival se realizará este sábado 3 de octubre en el Merriweather Post Pavilion de Columbia, Maryland, con Foo Fighters, Dave Matthews, Joan Baez, Public Enemy, Cypress Hill, Killer Mike, Serj Tankian, Brittany Howard, Taylor Momsen, Geezer Butler, Mike McCready, Matt Cameron, Scott Ian, The Linda Lindas y más. Bruce Springsteen aparece anunciado como invitado especial.

¿A qué hora empieza el Power to the People Festival en México?

La transmisión oficial comenzará a la 1:00 p. m. ET del sábado 3 de octubre. Para el centro de México, el horario corresponde a las 11:00 a. m.. El recinto abrirá sus puertas al mediodía en Maryland y el show comenzará una hora después.

Cómo ver gratis el festival de Tom Morello en YouTube

El festival está agotado, pero MS NOW transmitirá el evento gratis desde su canal oficial de YouTube. No será necesario pagar una membresía. También puedes consultar la página oficial del livestream.

Bruce Springsteen será el invitado especial

El cartel oficial presenta a Bruce Springsteen como invitado especial del festival. Tom Morello también forma parte del lineup y ambos han compartido escenario durante 2026. Springsteen adelantó la realización del evento durante un concierto en Washington, D. C., antes de su anuncio oficial.

¿Qué es Power to the People Festival?

Los organizadores presentan Power to the People como un evento de un día dedicado a la música, el arte y la participación comunitaria. El festival se desarrollará en dos escenarios y reúne artistas de varias generaciones, desde Joan Baez y Bruce Springsteen hasta Foo Fighters, Serj Tankian, Killer Mike y The Linda Lindas.

La información oficial del evento está disponible en Power to the People Festival y en la página del Merriweather Post Pavilion.