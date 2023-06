Si pensabas que México estaba envuelto en la locura swiftie, pues Argentina se ha llevado la corona ahora que desde el pasado 06 de junio, se han reportado fanáticas que ya se encuentran acampando afuera del estadio de River Plate.

Con tres conciertos programados para el próximo 9, 10 y 11 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, los futuros asistentes de las primeras dos fechas ya se encuentran acampando afuera del estadio ya que ambos conciertos se encuentran sold out.

Rafael García, periodista argentino, se dio a la tarea de recorrer el campamento para entrevistas a algunas de las fanáticas presentes, quienes a poco más de 150 días del concierto, están decididas a no moverse ni un centímetro para apartar su lugar y entrar primero que todos:

“Estamos equipadas, tenemos aislante, tenemos frazadas, vamos a traer un colchón. No pasamos mucho frío adentro de la carpa”

‘Eras Tour’, nombre que recibirá esta gira programada para recorrer el continente americano previo a dar brincos al otro lado del charco, ya ha generado furor en el público mexicano luego de que más de 2 millones de personas hicieran fila en la lista virtual para adquirir boletos.

Esto ha iniciado una locura entre los fans, ya que en redes sociales han comenzado a exigir no sólo que quieres sólo vayan de acompañantes, no compren boletos para no “robarle” su lugar a seguidores de hueso colorado que podrían perder la oportunidad de verla, sino que cambien el nombre de ciudades para ella:

Like si vas a comprar boleto para Taylor Swift para aprovechar la desesperación de esta gente enferma y multiplicar tu inversión 🤑 pic.twitter.com/HuUdUlXLJQ — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) June 7, 2023

¿Ya te formaste? ¿Ya tienes toda la información que necesitas? Por acá te dejamos un poco de ayuda para que sepas precios, fechas y todo lo que hace falta para ser el swiftie más informado en México:

Concierto 24 de agosto: La venta iniciará el martes 13 de junio a las 14: 00 horas.

Concierto 25 de agosto: La venta comenzará el miércoles 14 de junio a las 14: 00 horas.

Concierto 26 de agosto: El inicio será el jueves 15 de junio a las 14:00 horas.