El festival AXE Ceremonia 2025 quedó marcado por una tragedia que ha conmocionado tanto a la comunidad cultural como al público general.

El colapso de una estructura metálica el pasado fin de semana provocó la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes se encontraban cubriendo el evento.

Como consecuencia, el segundo día del festival fue cancelado, dejando a miles de asistentes sin acceso y a la espera de un reembolso que, hasta el momento, no se ha concretado para todos.

A través de sus redes sociales, AXE Ceremonia informó que quienes compraron entradas en línea por Ticketmaster recibirían su dinero automáticamente.

Para quienes adquirieron sus boletos en taquilla o centros físicos, el festival indicó que podrían acudir a partir del 9 de abril al mismo punto de compra para tramitar su reembolso.

No obstante, cientos de usuarios han denunciado que al presentarse en las taquillas del Parque Bicentenario, estas se encontraban cerradas y sin personal que los atendiera.

“Nos dijeron que viniéramos hoy por el reembolso, pero solo hay un vigilante. No hay nadie de la organización”, expresó un afectado en redes sociales.

@Ticketmaster_Me se mencionó que los reembolsos del Axe Ceremonia 💀 comprados en taquilla serí a partir de hoy 9 de abril pero el parque sigue causurado, y las autoridades en turno del @PBicentenarioMX dicen no tener información ¿Qué procede? @Profeco #JusticiaParaMiguelyBere pic.twitter.com/p2Hfq5DzE1

La situación ha generado aún más descontento entre los asistentes, ya que el parque continúa cerrado debido a las investigaciones que realiza la Fiscalía capitalina en torno al accidente.

Además, usuarios que pagaron con tarjeta de débito por medios digitales también han reportado que no han recibido devolución alguna, lo que ha motivado a varios a solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

@Ticketmaster_Me Me llegó el correo sobre el reembolso de mi dinero sobre el Axe Ceremonia del Domingo, más aún no se ve reflejado en mi cuenta y tampoco en mis movimientos, valide con el banco y no hay ningún proceso de reembolso, les envié DM para validar, ayuda @Profeco pic.twitter.com/lOHxhXjTZy