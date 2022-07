Ya es toda una tradición, entre algunos de los fanáticos más aguerridos, acampar previo al concierto de sus artistas favoritos. Sin embargo, un grupo de admiradoras argentinas llevó la dinámica a un nuevo nivel, pues acamparán 6 meses antes del concierto de Harry Styles en su país.

¡Así como lo escuchas! Se trata de unas 12 mujeres, entre los 18 y 22 años de edad, quienes combinan sus actividades diarias (estudio y trabajo) con la responsabilidad de montar guardia en una de las 5 tiendas que han instalado afuera del Estadio River Plate, en donde Harry Styles tocará los próximos 3 y 4 de diciembre.

“Es la única forma de lograr buenas ubicaciones”– cuentan las fanáticas en entrevista con Infobae. Según la misma pieza editorial, las carpas cuentan con mecheros para preparar algunos platos calientes, material aislante para soportar el clima, red wi-fi gratuita que toman del propio estadio, y el baño les es prestado por algunos vecinos del lugar.

Las dos fechas del ex- One Direction programadas en la Argentina forman parte del Love On Tour que, por supuesto, también llegará a México los próximos 24 y 25 de noviembre en el Foro Sol capitalino con localidades agotadas (aunque no se sabe de ningún campamento que ya esté esperando la llegada del cantante).

Styles, quien tuvo que posponer su gira debido a la pandemia del Coronavirus, reagendó todas los espectáculos para el año en curso, que coincide con el lanzamiento de ‘Harry’s House’, su tercer material discográfico. De ahí se desprende el sencillo “As It Was”, que rompió un récord Guiness como la canción más reproducida de un artista masculino en un solo día en la historia de Spotify.