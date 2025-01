El 23 de enero, mientras los fans de Arctic Monkeys celebraban el 19 aniversario del legendario Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, un descubrimiento dejó a muchos boquiabiertos.

Chris McClure, cuyo rostro aparecía en la icónica portada de su álbum debut de 2006, ha resurgido en las redes sociales de una manera sorprendente. Aparentemente, McClure no solo es conocido por ser el hombre detrás de la famosa foto en la portada, sino también por interpretar al excéntrico personaje de “Steve Bracknall” en TikTok.

La sorprendente revelación: McClure como Steve Bracknall en TikTok

McClure, conocido por ser el hermano de Jon McClure, el líder de Reverend And The Makers, se convirtió en un fenómeno de TikTok tras la aparición de una cuenta falsa sobre una liga de fútbol.

En esta cuenta, McClure interpreta a “Steve Bracknall”, una versión cómica y exagerada de un entrenador de fútbol aficionado, cuyo equipo ficticio, el Royal Oak FC, se ha convertido en un éxito viral en la plataforma. Los fans rápidamente descubrieron la conexión entre McClure y la portada del álbum de Arctic Monkeys, lo que provocó una avalancha de reacciones en redes sociales.

El propio McClure, al ver la reacción de los fans, confirmó la conexión y escribió en sus redes sociales:

“2024 ha sido el año más intenso de mi vida. La pérdida de mi padre ha sido lo más difícil. Criar a un bebé. Dejar mi trabajo. Tener un negocio que acaba de explotar en todo el país. Todo mientras fingía ser el subdirector de un club de fútbol de la liga dominical”.

Recuerdos de la icónica portada: una noche en Liverpool que cambió su vida

En cuanto a la foto que hizo historia, McClure recordó cómo la icónica portada fue tomada una madrugada en el bar Korova de Liverpool. El grupo le había dado 70 libras para que saliera por la ciudad esa noche y se tomara unas copas.

“Sólo estaba yo sentado en un taburete. Me dieron más whisky y vomité a mitad de camino. Todo estaba borroso”, recordó entre risas. A pesar de la confusión de esa noche, McClure no se dio cuenta de la magnitud que alcanzaría la imagen hasta que el álbum salió al público en 2006.

Más tarde, en el 15º aniversario del álbum, McClure compartió una foto en color de la sesión original y expresó su gratitud:

“Gran disco. He conocido a gente estupenda desde entonces… literalmente por hacerme una foto. Un placer estar asociado a ello”.

Por otro lado, Jon McClure, en una entrevista reciente con NME, recordó su amistad con Alex Turner, líder de Arctic Monkeys, y cómo sus caminos se cruzaron por primera vez en 2001, cuando McClure le preguntó a Turner si quería unirse a su banda, lo que llevó a la creación de Judan Suki.

La relación entre los dos músicos se refleja en la letra de la famosa canción “I Bet You Look Good On The Dancefloor“, que hace referencia al grupo 1984, de Jon McClure.