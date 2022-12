Puede que muchos estén emocionados por los recientes conciertos de Bad Bunny en México, sin embargo, han habido usuarios que se han quejado de la logística, pero ninguno como el caso de Angie, quien tal y como Milenio reporta, ha catalogado al show del conejo malo como un “estafa”.

A través de sus redes sociales, la fanática de Bad Bunny, quien incluso en sus críticas sostuvo lo mucho que sigue a Benito, confesó sentirse engañada por el mal manejo de logística que se realizó en el lugar.

Para empezar, pagar $10,000.00 pesos por un boleto que, supuestamente te asegura un lugar, no parece muy justo cuando a la seguridad del evento no le importa que esos mismos espacios se respeten:

“Y no es que pida trato especial, pero wey se notaba que solo decía líneas aprendidas, ni siquiera intentaba platicar o algo idk Anyways, disfruten su concierto, les recomiendo a los que vienen a VIP no estar donde están todos amontonados enfrente, no vale NADA la pena”