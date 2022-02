Además claro de su contenido, algunos álbumes musicales alcanzan la gloria eterna gracias a sus portadas. Ya sea una fotografía, retrato, pintura o arte digital; las tapas de muchos discos terminan siendo incluso más famosas que la música en sí. Tomando en cuenta lo anterior, es por eso que el artista Adnan Lotia se ha encargado de recrear algunas de las portadas más icónicas del mundo, echando mano de bloques de LEGO (digitales).

Desde hace poco menos de un año, Adnan ha estado compartiendo sus recreaciones de algunas portadas de discos famosos a través de Instagram. Desde Pink Floyd, pasando por Michael Jackson, Cher, Britney Spears y Gorillaz; ha logrado crecer de manera acelerada su colección artística, que ha hecho a través del software de diseño Bricklink Studio.

Hablando sobre su proyecto con Loudwire, dijo que “aprendió a construir digitalmente con BrickLink Studio en el camino, y le encanta la libertad, flexibilidad y velocidad que ofrece a los artistas de LEGO”. En cuanto a la inspiración para recrear las portadas de los álbumes, dijo:

“Me aficioné a la música electrónica y al R&B en la universidad, me adentré en el rock progresivo de adulto y recientemente me he vuelto a enamorar de la música disco y el funk de los 70. Me muevo mucho entre géneros musicales porque hay muy poca música que no me guste”.

Vía Loudwire,