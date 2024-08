El pasado 1º de agosto, el rapero neoyorquino JPEGMafia lanzó su quinto álbum de estudio, ‘I Lay Down My Life for You’, un esfuerzo de 14 canciones inéditas que incluye colaboraciones con Denzel Curry, Vince Staples y Buzzy Lee. Entre las colaboraciones, también figura un grupo mexicano del que ha sampleado uno de sus temas anteriores.

JPEGMafia samplea a Porter en su nueva canción “Exmilitary”

Se trata de Porter, que recientemente ha estado en boca de todos en el panorama nacional tras una pelea en redes sociales con su exvocalista, Juan Son.

El track donde aparece Porter se titula “Exmilitary” y alude a la vida de JPEGMafia como exmiembro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. La canción samplea “La China”, un tema del tercer álbum del conjunto tapatío, ‘Moctezuma’, lanzado en 2015.

Además, Porter comparte honores con las leyendas del hip hop, Wu Tang Clan, ya que “Exmilitary” también samplea “Tearz” del Wu, que a su vez toma prestada la línea melódica de “After Laughter (Comes Tears)” de la cantante de soul Wendy Rene, original de 1964.

Escucha “Exmilitary” a continuación:

Porter y Juan Son protagonizaron nueva pelea en redes sociales

Recientemente, Juan Son y sus excompañeros de Porter se vieron envueltos en una disputa en redes sociales luego de que resurgieran antiguas declaraciones del grupo, donde decían que Juan Son no había compuesto ninguna de las canciones de su catálogo anterior.

El cantante arremetió contra sus excompañeros asegurando que posee todos los documentos que acreditan su autoría en los primeros dos discos de Porter. También expresó que la nueva era del grupo le parecía “aburrida” y falta de creatividad, y que en su momento, se sintió menospreciado al ser llamado “loco”.

Poco después, Porter emitió un comunicado disculpándose por las declaraciones anteriores, asegurando que “no hay enemigos” y deseando que ambas partes puedan “continuar con su camino”.