Zakk Wylde todavía no se aprende las canciones de Pantera para la gira de reunión

Cuando se anunció la gira de reunión de Pantera, todos nos preguntamos cómo es que podría ocurrir sin Vinnie Paul y Dimebag Darrell. Sin embargo, los representantes de Vinnie compartieron recientemente una declaración en Facebook dando su total apoyo al tour, y hablaron de cómo es una oportunidad para celebrar a los fallecidos músicos.

Anteriormente, el guitarrista Zakk Wylde (Black Sabbath) declaró que la palabra “reunión” no le parecía adecuada, ya que la gira no sería una reunión de Pantera sin Vinnie y Dime. Dijo entonces que más bien es una oportunidad de celebrar en directo el legado de Pantera y honrar a los hermanos Abbott, que ya no están con nosotros.

Algo parecido piensa la familia y los representantes de Vinnie Paul, ya que afirmaron que no habría una reunión de Pantera sin los miembros originales del conjunto. Sin embargo, reafirmaron que la gira es una celebración de la trayectoria de Pantera y de los músicos fallecidos. Así que la representación de Paul apoya plenamente a Wylde y Charlie Benante (Anthrax) para que salgan de gira como Pantera.

“Nunca podrá haber una reunión de Pantera sin Vinnie y Dime. Sin embargo, no hay mejor manera de celebrar y honrar el legado de Vinnie y Dime que llevar la música de Pantera directamente a los fans”. “Nos sentimos honrados de que Charlie y Zakk, sus amigos muy cercanos y hermanos musicales, compartan el escenario con Philip y Rex para desatar el poder de Pantera en vivo alrededor del mundo.” Vía redes sociales.

Quizás no será una reunión de Pantera propiamente dicho, pero ciertamente es una oportunidad para honrar y disfrutar de las canciones del grupo, que están más vivas que nunca.

Mientras tanto, Pantera, junto a Scorpions, Slipknot, Judas Priest, KISS y otros más, conforman el cartel del festival Hell & Heaven 2022, que se llevará a cabo los próximos 2, 3 y 4 de diciembre del 2022 en el Foro Pegaso en Toluca, Edo. Mex.