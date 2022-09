William Goldsmith fue baterista de los Foo Fighters en el periodo del ’95 al ’97, para después integrarse a las líneas de Sunny Day Real Estate luego de colaborar con los Foo en ‘The Colour And Shape’, y finalmente romper relación con Grohl tras haberse dado cuenta que todo lo que grabó, se fue al carajo.

¿La razón? Hasta la fecha, un tanto desconocida. Tal y como Goldsmith reportó a NME, Gil Norton, quien fuera el productor del disco, jamás comentó ni pidió que nadie hiciera nada a los tracks de batería que se grabaron previamente, sino que Dave mismo fue quien hasta pagó de más para él regrabarlo todo, hacerlo a su manera, y sacar a William de casi todas las canciones.

Según Goldsmith, esto fue obra del management, la disquera y de Dave mismo, quien luego de haber borrado todo le ofreció a William quedarse en la banda y tocar en vivo, pero para el ex-baterista, eso era ser “huesero” y no quería tener que verse en esa situación.

“Pasé de ser miembro de una banda de rock n’ roll, de una familia, a sentirme como un contratado más. Hay gente que toca sesiones, hay gente que toca para viajar en el tour y está bien; yo no era uno de ellos, yo era parte de la banda y de un momento a otro, me hicieron sentir que era un extra que estaba de más. Eso me sumergió en una fuerte depresión; terminé refugiándome en drogas, alcohol.



Foo Fighters y Dave Grohl es lo peor que me han pasado en la vida”.