La ciencia vuelve a hacer de las suyas en un tema tan subjetivo como los gustos musicales. Recientemente, ha resurgido en Internet un “estudio” conducido por Virgil Griffith, quien al momento de la investigación era un estudiante de doctorado en el Instituto de Tecnología de California.

Griffith creó una tabla de gustos musicales comparando los puntajes promedio del IQ en varias instituciones universitarias con los artistas que más le “gustaban” a esos estudiantes en Facebook.

Aunque Griffith dijo que era plenamente consciente de que la “correlación no implicaba causalidad“, aun así creía que los resultados de su estudio eran “la hilaridad encarnada”.

Estudio revela qué música escuchan personas con el mayor y menor IQ

La lista final, que Griffith tituló “Music that makes you dumb” (“Música que te hace tonto”), presenta más de 130 artistas y géneros.

Descubrió que los estudiantes más inteligentes, con un IQ promedio de 1371, escuchaban a Beethoven. De cerca, aquellos que promediaron un IQ de 1235, preferían a Sufjan Stevens, Radiohead, Bob Dylan y U2.

Por otra parte, en el “escalafón más bajo” del IQ, alrededor de 889, encontramos que los escuchas eligieron a artistas como Lil Wayne, Beyoncé y The Used. En cuanto a géneros, el gospel, reggaetón, pop y, sorprendentemente, el jazz, fueron los más mencionados.

La puntuación media del IQ ronda los 1,000-1,100 y, como era de esperar, la mayoría de los oyentes encajan en este rango, con gustos que van desde Eagles, Snow Patrol y Outkast, a Rage Against the Machine, Maroon 5, System of a Down y Oasis.

A pesar de su popularidad, el IQ es controvertido debido a factores como la influencia cultural, la motivación y las diferencias individuales. Su utilidad en la evaluación de la inteligencia y las implicaciones sociales sigue siendo un tema de debate.

Puedes revisar la tabla completa de “Music that makes you dumb” a continuación: