Por naturaleza, estamos diseñados para juzgar a nuestro prójimo según la música que escucha, sin importar que se trate de nuestro mejor amigo o nuestra persona más importante.

La música que escuchamos (sea rock, música electrónica, banda sinaloense, reggaetón, hip hop, etcétera) dice mucho de nuestra personalidad y nos conecta con más personas.

Pero aún cuando sabemos que existe esta relación en el aire, ha sido muy complicado para la ciencia encontrar o determinar un sustento sólido. Hasta el día de hoy.

Un reciente estudio realizado por científicos del Centro Psicométrico de la Universidad de Stanford tomó millones de datos recabados por la aplicación myPersonality (la cual circuló en Facebook hace un par de años, cortesía de las prácticas oscuras de Cambridge Analytica para espiarnos) y se basó en un modelo conocido como OCEAN, el cual determina las cinco principales personalidades de las personas: openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness y neuroticism (es decir, apertura, consciencia, extroversión, amabilidad y neurosis).

Para no hacer eterna la historia, Wu Youyou, Michal Kosinski y David Stillwell, autores del estudio, encontraron una relación entre las bandas más recurrentes entre las respuestas de la app myPersonality con los cinco rasgos de la personalidad del modelo OCEAN, descrito arriba (en el caso de la amabilidad, para este estudio se tomó su opuesto como “menos amable”).

Personalidad abierta a nuevas experiencias – Tom Waits , Björk

, Personalidad responsable – Luke Bryan , Jason Aldean

, Personalidad extrovertida – Gucci Mane , Waka Flocka Flame

, Personalidad menos amable – Marilyn Manson , Rammstein , Placebo , Judas Priest

, , , Personalidad neurótica o de emociones inestables – Marilyn Manson, Placebo, The Smiths, Bring Me the Horizon, Escape the Fate

El estudio y su conclusión se construyeron con millones de datos de usuarios que respondieron un cuestionario social de 100 preguntas. Es decir, al tratarse de un cuestionario social, es posible que algunos datos estén sucios o incluso vengan de respuestas poco exactas o que realmente corresponden a los verdaderos gustos de los participantes.

En fin, si te quieres clavar en este estudio para encontrarle sentido a por qué escuchas a Rammstein pero te consideras un pan de Dios, puedes leerlo completo aquí.