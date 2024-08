Bright Eyes están de vuelta con un nuevo sencillo inspirado en el punk rock, “Rainbow Overpass”. Se trata del último sencillo que la banda estadounidense de indie-rock ha compartido de su próximo álbum ‘Five Dice, All Threes’, que llegará el 20 de septiembre a través de Dead Oceans.

Tras el single principal “Bells & Whistles”, que llegó el mes pasado, el último adelanto del próximo LP adopta un enfoque más intenso y enérgico, utilizando el mismo vigor e intensidad de la escena punk.

“Rainbow Overpass” cuenta con la participación de Alex Orange Drink de The So So Glos

Impulsado por la guitarra acústica, trompetas y la reconocible voz de Alex Orange Drink de The So So Glos, el resultado final hace un poderoso guiño a artistas como Beastie Boys.

“Alex y yo escribimos juntos muchas de las canciones, pero ‘Rainbow Overpass’ es la única en la que él canta una estrofa. Es como mi “hype man”, un poco de Beastie Boys”, dijo el líder Conor Oberst.

“Crecieron con el punk rock y los Beasties, así que hay un montón de pequeñas ráfagas de otras voces. Eso me gusta. Crea energía. A veces la música puede parecer plana hasta que te metes en una situación en directo, cuando hay adrenalina y energía bruta. En lugar de trabajar a la inversa, donde eso ocurre cuando salimos de gira, intentaba trasladar parte de esa energía al disco”.

Como ya se ha mencionado, el nuevo álbum llegará el mes que viene y supondrá el décimo disco de la banda, tras su esfuerzo del 2020 ‘Down In The Weeds Where The World Once Was’.

Además de Alex Orange Drink, el proyecto también contará con invitados de la talla de Cat Power y Matt Berninger de The National. Puedes reservarlo aquí.

“Autoproducido y grabado en ARC Studios, en Omaha, Nebraska, Five Dice, All Threes es un disco de una intensidad y ternura poco comunes, exorcismo comunitario y excavación personal. Estas son, por supuesto, las cualidades que los fans esperan de Bright Eyes, después de casi tres décadas de carrera”, se lee en un comunicado de prensa sobre el LP (vía NME).

“Incluso con esta rica historia a sus espaldas, estas nuevas canciones destilan una emoción visceral como nada que hayan intentado antes. A veces, a lo largo de ‘Five Dice, All Threes’, puedes sentirte preocupado por él; otras veces, puede parecer el único con la claridad para sacarnos de este problema”.

Tras anunciar el álbum el mes pasado, Bright Eyes también reveló detalles de una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa a finales de 2024.

La última vez que vimos a Bright Eyes en la capital mexicana fue en 2022, como parte del festival Corona Capital. En mayo del 2023, también formaron parte de la alineación del Corona Capital, pero en Guadalajara.