Oasis está preparando el lanzamiento de la reedición de lujo por el 30º aniversario de su icónico segundo álbum, ‘(What’s the Story) Morning Glory?’.

Entre las sorpresas, destacan versiones acústicas recientemente grabadas de cuatro temas del disco, así como la popular cara B “Acquiesce”.

La banda ya compartió un adelanto: la versión unplugged de “Morning Glory”, grabada en el estudio de Noel Gallagher, que incluye un toque rítmico de bongós que da una nueva dimensión a este clásico.

Gira internacional y conciertos épicos

La banda británica finalizó hace poco la etapa norteamericana de su gira de reunión, con un cierre espectacular en la Ciudad de México.

Tras esta serie de shows, Oasis regresará a Londres para dos presentaciones en el Estadio de Wembley antes de tomarse un mes de descanso.

Luego seguirán hacia Japón, Australia y Sudamérica, un recorrido que podría extenderse hasta 2026 según fuentes cercanas a la banda.

Y en otras noticias: Oasis deja huella en la CDMX

La reciente visita de Oasis a la Ciudad de México no solo emocionó a los fans, sino que también tuvo un impacto económico notable.

Los conciertos del 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros generaron una derrama estimada de 850 millones de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio.

La ocupación hotelera alcanzó cerca del 80%, y miles de fanáticos viajaron desde otros estados y países para asistir a los shows.

Además de los boletos, la venta de merchandising y el consumo en restaurantes y transporte contribuyeron a que el fin de semana se convirtiera en un verdadero fenómeno económico para la capital.