Nine Inch Nails ha lanzado una nueva canción titulada “As Alive As You Need Me to Be”, el primer adelanto de la banda sonora oficial de la esperada película ‘TRON: Ares’.

El tema debutó junto al tráiler del filme y ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Con una atmósfera intensa y cinematográfica, la canción anticipa el tono oscuro y futurista de la nueva entrega de la saga TRON, cuyo estreno en cines está previsto para el 10 de octubre.

24 pistas originales y un enfoque completamente NIN

La banda sonora de ‘TRON: Ares’ está compuesta por 24 temas originales y será lanzada el 19 de septiembre, con preventa ya disponible.

A diferencia de trabajos anteriores donde Trent Reznor y Atticus Ross firmaban como compositores individuales, este proyecto se presenta oficialmente como una producción de Nine Inch Nails, aportando el sello distintivo de la banda a todo el soundtrack.

Gira mundial “Peel It Back” inicia en agosto

Coincidiendo con este lanzamiento, NIN se alista para su nueva gira global “Peel It Back”, que arranca el 6 de agosto en Oakland, California.

Se espera que la banda interprete parte de su nuevo material durante los conciertos, que incluirán paradas en varias ciudades importantes de América del Norte.

Los fans ya pueden escuchar “As Alive As You Need Me to Be” y reservar la banda sonora completa antes del lanzamiento.

Todo indica que 2025 será un año clave para Nine Inch Nails, tanto en el escenario como en la pantalla grande.