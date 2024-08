The Killers han compartido otro adelanto de su próximo nuevo sencillo, titulado “Bright Lights”.

A principios de la semana pasada, la banda comenzó a adelantar la canción compartiendo una serie de clips en redes sociales. En los vídeos, los fans pudieron ver un nuevo y reluciente escenario, que también parece ser un adelanto de su próxima residencia en Las Vegas.

Uno de los vídeos contenía una atrevida y palpitante parte de guitarra y el eco triunfal de la voz del cantante Brandon Flowers. “Bright Lights”, cantaba. También incluía piano y coros de estilo gospel.

El 1 de agosto, The Killers publicó un vídeo con otra parte del tema. En él se ve a los cuatro miembros originales –Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vannucci Jr. y Mark Stoermer– de pie alrededor de una mesa de ruleta en un casino. En ella se revela que “Bright Lights” estará disponible mañana (9 de agosto).

Ahora, el grupo de Las Vegas ha compartido un nuevo y deslumbrante videoclip en sus cuentas de redes sociales en el que aparecen los cuatro miembros originales de la banda actuando en un enorme escenario iluminado que se asemeja al icónico letrero “Welcome to Fabulous Las Vegas” con el logotipo de The Killers.

“You know I think it’s gonna be alright / You know I think it’s gonna be alright / Just take me back and let me sing my song / Turn the bright lights on”, canta Flowers en el clip mientras baila con coristas.