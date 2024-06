The Killers y los Yeah Yeah Yeahs, cada quien a su respectiva manera, son imprescindibles cuando hablamos de la música millennial. Hace unos días, ambas agrupaciones se fusionaron en una breve e inesperada actuación de The Killers, cuando el grupo de las Vegas interpretó un cover de “Maps”.

The Killers cantaron un cover de “Maps” en el festival Governors Ball en N.Y.

El pasado 8 de junio, The Killers se presentó como acto estelar de la tercera jornada del festival Governors Ball 2024 en Nueva York, que también contó con el mexicano Peso Pluma como talento principal.

El conjunto liderado por Brandon Flowers ofreció un setlist de 17 canciones con algunos de sus más grandes éxitos, incluyendo “Somebody Told Me”, “Read My Mind”, “When You Were Young” y “Mr. Brightside”, por mencionar algunos.

Por supuesto, también hubo espacio para interpretar algunos covers y complacer al auditorio neoyorquino. La banda local elegida fueron los Yeah Yeah Yeahs, cuya formación se remite al año 2000, en el corazón de la Gran Manzana.

Previo al arranque del sencillo del 2012 de The Killers, “Runaways”, el conjunto tocó un medley con “Maps”, el éxito de Karen O y compañía de su disco ‘Fever To Tell’ (2003).

El resultado fue bastante interesante y bien recibido por los fans, como se puede apreciar en el siguiente video:

The Killers tocará de principio a fin el ‘Hot Fuss’ en Las Vegas

Este año, el icónico álbum debut de The Killers ‘Hot Fuss’, del que se desprenden sencillos como “Somebody Told Me” y “Mr. Brightside”, cumplirá 20 años. Para celebrarlo, la banda tocará una residencia de varias fechas durante el mes de agosto en Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, ciudad natal de The Killers.

En diciembre, The Killers publicó su segunda colección de grandes éxitos, ‘Rebel Diamonds’, que incluyó la nueva canción “Spirit“.

