No todo es música y diversión en Glastonbury pues de acuerdo con las autoridades locales (vía The Mirror), dos hombres en sus 40s murieron en el icónico festival de Somerset, Inglaterra, que es visitado por aproximadamente 200 mil personas. Ambos decesos, sin embargo, no están siendo tratados como sospechosos.

Jason Winder, DJ y locutor de radio de 48 años, falleció en su tienda de campaña tras un “incidente médico” a las 4 de la madrugada, según la policía de las localidades de Avon y Somerset. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero los paramédicos no pudieron reanimarle.

Winder trabajaba como expatriado en Phuket (Tailandia), donde presentaba sesiones de DJ y programas de radio bajo el nombre artístico de Jason Wilder. Era conocido por sus programas vespertinos en Phuket Live 89.5FM, donde tocaba durante tres horas seguidas.

Mientras tanto, otro hombre de 40 años de edad, miembro del staff de Glastonbury y cuya identidad no ha sido revelada, también murió dentro de los límites de Worthy Farm.

Los informes aseguran que el hombre se desplomó en el sendero elevado de la antigua vía férrea entre el “Escenario Arcadia” y el “Otro Escenario” poco antes de las 4 de la madrugada del domingo. Los equipos de emergencia intentaron salvarlo, pero fue declarado muerto poco después de su llegada.

El Festival de Glastonbury se viene celebrando desde 1970, con cifras de asistencia en constante aumento. En los últimos años, unas 200 mil personas han acudido al recinto rural, por lo que las muertes siguen considerándose un acontecimiento poco frecuente.

Este edición, las letras grandes del cartel fueron ocupadas por Arctic Monkeys, Guns N’ Roses y Elton John, este último, quien ofreció su último concierto en el Reino Unido mientras se despide los escenarios.