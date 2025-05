Cinco años después de haber sido rechazado, un proyecto que rinde tributo a Daft Punk ha vuelto a cobrar vida en el universo LEGO.

Se trata de una detallada recreación del escenario piramidal utilizado durante la legendaria gira Alive 2007, desarrollada por Patrick Harboun y su hijo, que ahora avanza hacia convertirse en un set oficial tras alcanzar el apoyo de más de 10 mil votantes en la plataforma LEGO Ideas.

Un homenaje construido en familia y con pasión electrónica

La historia comenzó durante la pandemia, cuando el hijo de Harboun, con apenas ocho años, decidió recrear con sus propias piezas LEGO el famoso escenario de los “robots” franceses.

A partir de esa base, su padre, ingeniero de profesión, transformó la idea en un diseño digital complejo que logró captar la atención de la comunidad LEGO a nivel global.

El resultado es un modelo compuesto por más de 2 mil piezas, que incluye una estructura giratoria con bloques transparentes, luces móviles y detalles visuales que emulan el espectáculo futurista de canciones como “One More Time” o “Around the World”.

El diseño fue galardonado en 2020 con el primer premio en el concurso “Music To Our Ears!”, aunque en ese momento no logró avanzar hacia la producción comercial.

Un nuevo intento, con potencial global

Gracias al reciente respaldo público en la plataforma LEGO Ideas, el proyecto ha superado la barrera de los 10 mil votos, requisito clave para iniciar la siguiente fase: la revisión oficial por parte del Comité de Evaluación de LEGO.

Esta instancia, que comenzará formalmente en mayo de 2025, analiza criterios como la viabilidad técnica, seguridad del producto, fidelidad a la marca y valor lúdico.

Si logra aprobar esta exigente revisión, el set pasará a la etapa de desarrollo, en la que diseñadores profesionales de LEGO optimizarán el modelo para su eventual comercialización.

El proceso incluye la creación del embalaje, manuales de construcción e identidad gráfica del producto. El veredicto final se conocerá a finales de 2025.