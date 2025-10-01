La espera terminó: Soda Stereo Ecos, el show que trae de regreso a la legendaria banda argentina, confirmó que llegará a México.

Aunque todavía no se han revelado fechas ni recintos, los fans ya se mantienen atentos a la próxima información oficial.

Zeta, Charly y la voz inmortal de Cerati

El espectáculo contará con Zeta Bosio en el bajo y Charly Alberti en la batería, acompañados de una banda en vivo.

Pero lo más especial será la presencia de Gustavo Cerati, cuya voz y guitarra volverán a escucharse gracias a grabaciones realizadas entre 1997 y 2007.

La producción recalcó que este no es un tributo ni un homenaje tradicional, y que no se usará Inteligencia Artificial.

En su lugar, el público vivirá una experiencia con avatares y proyecciones que logran recrear la energía de los tres integrantes en el escenario.

La propuesta se inspira en el innovador formato ABBA Voyage, que revolucionó los conciertos en Londres en 2022.

Una gira global que despierta pasiones

Además de México, la gira de Soda Stereo Ecos tiene confirmados países como Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y España.

En todos ellos la expectativa es la misma: boletos agotados apenas se liberen las fechas.

De hecho, en Buenos Aires ya se vivió la locura. Las cinco funciones en el Movistar Arena de 2026 se vendieron en cuestión de horas, dejando claro que la música de Soda Stereo sigue tan vigente como siempre.

Por ahora, tanto en México como en los demás países anunciados, aún no se conocen detalles sobre las sedes ni los días de los conciertos.

Lo único seguro es que los fans deben estar muy pendientes, porque cualquier anuncio oficial podría desatar un sold out inmediato.