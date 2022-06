Durante un afterparty en la ciudad de Paris por allá del 2019, Danny Brown se encontraba sentado en el backstage cuando Ninja de Die Antwoord, comenzó a acosarlo sexualmente junto a Yolandi Visser en un intento de concretar un trío, reporta Stereogum.

Eso fue lo que el rapero contó para el podcast “2 Bears, 1 Cave“, donde confesó que desde el nacimiento del movimiento #Metoo, pensó seriamente si su responsabilidad era ser abierto respecto al tema y pronunciarse en contra de los actos de Ninja aquella noche.

“El problema está en que te avienta a Yolandi como si fueran los dos quienes quisieran el trío. Y ella como que dice “Ok”, pero en realidad le da igual. Estoy seguro que Ninja sólo la utiliza para poder cogerse a otros hombres y lo sé porque se sentó en mi pierna, intentó besarme y tocarme.



Cuando le dije: “Me voy”, me preguntó que cuál era mi hotel. No le dije, obviamente, pero él me dijo muy amenazantemente “No te preocupes, te voy a encontrar”.





Danny Brown