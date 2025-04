En una banda como Metallica, donde la intensidad y la destreza musical han sido claves para definir el sonido del metal moderno, uno podría pensar que todos sus miembros han sido admirados entre sí por su talento.

Pero James Hetfield, vocalista y guitarrista rítmico de la banda, ha sido sorprendentemente honesto al hablar sobre uno de sus compañeros que, en lo estrictamente musical, nunca llegó a impresionarlo: Lars Ulrich.

Aunque Hetfield y Ulrich fundaron Metallica juntos y han sido socios inseparables durante más de cuatro décadas, Hetfield ha reconocido que el talento técnico del baterista nunca fue su mayor virtud.

“Sabes, su forma de tocar la batería no era increíble, pero tenía ese empuje. Juntarme con Lars fue increíble, y nos compenetramos mucho en la música y también en la bebida”, confesó vía Far Out.